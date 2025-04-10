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Bayern Münih - Fenerbahçe | CANLI

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, normal sezonun son haftasında Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Play-offlara katılma hakkı kazanan sarı lacivertli ekip galibiyetle sezona nokta koymak amacında. Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçını takvim.com.tr'de canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 20:54 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 21:34
Bayern Münih - Fenerbahçe | CANLI

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin normal sezonundaki son haftada Bayern Münih ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Devon Howard HallDevon Howard Hall

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: 13-28 :FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: 19-40 :FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: - :FENERBAHÇE BEKO
4. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: - :FENERBAHÇE BEKO