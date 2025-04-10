Bayern Münih - Fenerbahçe | CANLI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin normal sezonundaki son haftada Bayern Münih ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin normal sezonundaki son haftada Bayern Münih ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI ÇEYREK SONUÇLARI
1. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: 13-28 :FENERBAHÇE BEKO
2. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: 19-40 :FENERBAHÇE BEKO
3. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: - :FENERBAHÇE BEKO
4. ÇEYREK | BAYERN MÜNİH: - :FENERBAHÇE BEKO