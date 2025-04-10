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Avrupa’ya ders veriyor

Gençlik Ligi’nde yarı finale kalan Trabzonspor U19 Takımı, yüzde 100 yerli oyuncu ile mücadele ederken rakiplerindeki fazla sayı dikkat çekiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025
Avrupa’ya ders veriyor

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UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselerek tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, sadece sportif başarısıyla değil, altyapı politikasıyla da Türkiye dışında Avrupa devlerine örnek oluyor. Bordo-Mavililer, turnuvadaki tek 'Tamamen yerli' kadroya sahip takım olarak dikkat çekiyor.

Avrupa'nın devleri altyapısını yabancılarla doldurmuşken, Trabzonspor sıfır yabancıyla zirvede. Dortmund ve B.Münih'in 21 yabancı-devşirme oyuncusu bulunuyor. M.United ve Liverpool'da bu rakam 17, Arsenal'in 13, PSV'nin 12, A.Villa'nın 10, Chelsea'nin 9, R.Madrid'in 5 ve Barcelona'nın 4 yabancı- devşirme oyuncusu var. Fırtına'nın elediği Juventus'un 11, Atalanta ve İnter'in ise 5 yabancısı var. Trabzonspor'un yarı finalde karşılaşacağı Salzburg'da ise 6 yabancı- devşirme oyuncu yer alıyor.

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