Trabzon’da Puado sürprizi: İspanyol kanat forvet için harekete geçildi!

Trabzonspor , önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. İspanya medyası bu doğrultuda önemli bir gelişmeyi duyurdu. EL.1900 sitesi , Fırtına'nın İspanyol kanat Javi Puado için teklif sunduğunu duyurdu. La Liga 'da Espanyol forması giyen ve takımının kaptanı olan 26 yaşındaki sol kanadın market değeri 8 milyon Euro.

La Liga'da Espanyol forması giyen ve takımının kaptanı olan 26 yaşındaki sol kanadın market değeri 8 milyon Euro. (AA)



Bordo-Mavili kulüp, 1.77 boyundaki futbolcu için devre arasında da devreye girmiş ancak Espanyol ile anlaşamadığı için bu transferi yapamamıştı. Puado, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 10 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı ve takımın en skorer ismi. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen İspanyol yıldızın sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve Espanyol ile sözleşmesini uzatmadı. Sevilla, Girona ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği tecrübeli futbolcu için Trabzonspor'un elini çabuk tutarak işi bitirmek istediği öne sürüldü.