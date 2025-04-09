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Derbide kazanan Galatasaray! Galatasaray - Fenerbahçe : 3-2 | MAÇ SONUCU

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı 1-4 etabıyla başladı. 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi Play-off 1-4 etabı ilk maçında normal sezonu 4.sırada tamamlayan Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Altın sete giden karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:03
Derbide kazanan Galatasaray! Galatasaray - Fenerbahçe : 3-2 | MAÇ SONUCU

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Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

İki takım 12 Nisan Cumartesi günü rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek.

SET SONUÇLARI

1.set: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana

2.set: Galatasaray Daikin 20-25 Fenerbahçe Medicana

3.set: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana

4.set: Galatasaray Daikin 25-21 Fenerbahçe Medicana

Tie break: Galatasaray Daikin 15-10 Fenerbahçe Medicana



ARINA'DAN 102 KM/H SERVİS HIZI

Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva 102 km/h servis hızına ulaştı.

İLKİN AYDIN KARİYER MAÇINI OYNADI

Galatasaray kaptanı İlkin Aydın derbi maçın ilk 3 setinde 18 sayı (+14 WL) kaydetti. 15 manşette 1 hata yapan İlkin, %67 pozitif %33 mükemmel oranları yakaladı.

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