Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.
İki takım 12 Nisan Cumartesi günü rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek.
SET SONUÇLARI
1.set: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana
2.set: Galatasaray Daikin 20-25 Fenerbahçe Medicana
3.set: Galatasaray Daikin 25-23 Fenerbahçe Medicana
4.set: Galatasaray Daikin 25-21 Fenerbahçe Medicana
Tie break: Galatasaray Daikin 15-10 Fenerbahçe Medicana
ARINA'DAN 102 KM/H SERVİS HIZI
Fenerbahçe'de Arina Fedorovtseva 102 km/h servis hızına ulaştı.
İLKİN AYDIN KARİYER MAÇINI OYNADI
Galatasaray kaptanı İlkin Aydın derbi maçın ilk 3 setinde 18 sayı (+14 WL) kaydetti. 15 manşette 1 hata yapan İlkin, %67 pozitif %33 mükemmel oranları yakaladı.