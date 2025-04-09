Nuggets’ta deprem!: Koç Malone gönderildi

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NBA'de sezon sonuna doğru yaklaşılan dönemde Denver Nuggets, radikal kararlarla gündeme oturdu.



Ekip, başantrenör Michael Malone'un görevine son verildiğini ve genel menajer Calvin Booth'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.



Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör David Adelman geçici olarak yönetecek.



ESPN'den Ohm Youngmisuk'un haberine göre, kulüp içerisinde uzun süredir Malone ve Booth arasında bir "soğuk savaş" yaşanıyordu ve sezon sonunda bu ikiliden birinin görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.