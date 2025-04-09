Fener baskın yapıyor: Jet hızıyla attığı gollerle büyük fark yaratıyor

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Şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezon kısa süreler içinde attığı gollerle dikkatleri çekiyor. Son olarak Trabzonspor maçında geriye düşmesine rağmen 13 dakikada 3 gol atan Sarı-Lacivertliler müthiş bir geri dönüşle maçı 4-1 kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe, Trabzon'daki maçta da 15 dakikada 2 gol bularak rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Kanarya sezonun başında Rizespor deplasmanında 5-0 kazandığı maçta da 13 dakikada 4 gol bulmuştu.

Kanarya bu sezon jet hızıyla attığı gollerle büyük fark yaratıyor. (AA)



BU SEZON HEP AYNI SENARYO

Bodrum FK maçını 4-2 kazanan Sarı- Lacivertliler, yine 13 dakikada 3 gol bularak rakibine baskın yapmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri için en unutulmaz maçlardan biri de Göztepe maçıydı. Kadıköy'de 1-0 geriye düşen Kanarya, 9 dakika içinde 3 gol bularak hayati bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. 3-1 kazanılan Gaziantep maçında da Fenerbahçe'nin seri gollerini izledik. 11 dakika içinde 2 gol bulan Sarı-Lacivertliler, skor 1-1 iken 3-1 öne geçti ve maçı yine kendi lehine çevirdi.