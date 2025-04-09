Fener baskın yapıyor: Jet hızıyla attığı gollerle büyük fark yaratıyor

Şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, bu sezon kısa süreler içinde attığı gollerle dikkatleri çekiyor. Son olarak Trabzonspor maçında geriye düşmesine rağmen 13 dakikada 3 gol atan Sarı-Lacivertliler müthiş bir geri dönüşle maçı 4-1 kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Fenerbahçe, Trabzon'daki maçta da 15 dakikada 2 gol bularak rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Kanarya sezonun başında Rizespor deplasmanında 5-0 kazandığı maçta da 13 dakikada 4 gol bulmuştu.
Kanarya bu sezon jet hızıyla attığı gollerle büyük fark yaratıyor. (AA)
BU SEZON HEP AYNI SENARYO
Bodrum FK maçını 4-2 kazanan Sarı- Lacivertliler, yine 13 dakikada 3 gol bularak rakibine baskın yapmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri için en unutulmaz maçlardan biri de Göztepe maçıydı. Kadıköy'de 1-0 geriye düşen Kanarya, 9 dakika içinde 3 gol bularak hayati bir 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. 3-1 kazanılan Gaziantep maçında da Fenerbahçe'nin seri gollerini izledik. 11 dakika içinde 2 gol bulan Sarı-Lacivertliler, skor 1-1 iken 3-1 öne geçti ve maçı yine kendi lehine çevirdi.
Kanarya bu sezon jet hızıyla attığı gollerle büyük fark yaratıyor. (Takvim.com.tr))
12 AY ONU İZLEDİK
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek ile ilgili sürpriz açıklama... Brentford Kulüp Direktörü Lee Dykes, "Yusuf Akçiçek'i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik. Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi. Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi" diye konuştu.