Jean Onana’dan transfer itirafı ve geleceği için açıklama

Genoa'ya transferinin ardından ilk kez konuşan Kamerunlu futbolcu, "Benim için doğru seçim olabilir. Böyle hissediyorum ama şu anda geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum." ifadeleriyle mevcut durumunu değerlendirdi.
Yeni takımındaki ortamdan memnun olduğunu belirten Onana, "Takımda iyi bir atmosfer var. Şehri de seviyorum. Deniz kenarında yürümeyi seviyorum. Burada olmak güzel." sözleriyle hem şehirden hem kulüp ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Jean Onana (Instagram)
PATRICK VIEIRA DETAYI
Genoa Teknik Direktörü Patrick Vieira ile ilgili de açıklamalarda bulunan Onana, "Harika bir futbolcuydu. Fransızca konuşuyor, bu çok önemli. Oyuncularla yakın bir ilişkisi var. İlk maçıma çıktığımda benimle uzun uzun konuştu, nasıl oynamam gerektiğini anlattı ve bana birçok tavsiyede bulundu. Futbolculuğunda İtalya'da oynamıştı, yani yurtdışına çıktığınızda neler yapmanız gerektiğini biliyor." diyerek tecrübeli teknik adamdan duyduğu memnuniyeti paylaştı.
Jean Onana (Instagram)
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Bu sezon Genoa formasıyla 6 maçta görev alan Jean Onana, henüz gol katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen başarılı orta saha oyuncusunun, bonservisinin bulunduğu Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.