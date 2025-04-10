Jean Onana’dan transfer itirafı ve geleceği için açıklama

Genoa'ya transferinin ardından ilk kez konuşan Kamerunlu futbolcu, "Benim için doğru seçim olabilir. Böyle hissediyorum ama şu anda geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum." ifadeleriyle mevcut durumunu değerlendirdi.

Yeni takımındaki ortamdan memnun olduğunu belirten Onana, "Takımda iyi bir atmosfer var. Şehri de seviyorum. Deniz kenarında yürümeyi seviyorum. Burada olmak güzel." sözleriyle hem şehirden hem kulüp ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.