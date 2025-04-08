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Mehmet Türkmen’in verdiği penaltı kararı otoriteler tarafından hatalı bulundu!

Zorlu Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen farklı kaybeden Bordo-Mavililer’de verilen penaltı kararına isyan var. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, ”Pozisyondan önce Osayi rakibine faul yapıyor. Bu bariz bir hata. VAR çok kötü kararlar verdi” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Mehmet Türkmen’in verdiği penaltı kararı otoriteler tarafından hatalı bulundu!

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Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye farklı yenilirken maçtaki kırılma anı olan penaltı pozisyonu çok tartışılmıştı. Maçın ardından eski hakemler Mustafa Çulcu, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, hakem Mehmet Türkmen ve VAR'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundular. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, "Penaltı pozisyonundan önce Osayi-Samuel rakibine faul yapıyor. Bu bariz bir hata. VAR çok kötü kararlar verdi" dedi.

VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ
Bülent Yıldırım ise "VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı" dedi. Deniz Çoban ise "İlk ihlali Osayi yaptı. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı" dedi. Bahattin Duran da "VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti" yorumunda bulundu.

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