Mehmet Türkmen’in verdiği penaltı kararı otoriteler tarafından hatalı bulundu!

Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye farklı yenilirken maçtaki kırılma anı olan penaltı pozisyonu çok tartışılmıştı. Maçın ardından eski hakemler Mustafa Çulcu, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, hakem Mehmet Türkmen ve VAR'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundular. A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, "Penaltı pozisyonundan önce Osayi-Samuel rakibine faul yapıyor. Bu bariz bir hata. VAR çok kötü kararlar verdi" dedi.



VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ

Bülent Yıldırım ise "VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı" dedi. Deniz Çoban ise "İlk ihlali Osayi yaptı. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı" dedi. Bahattin Duran da "VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti" yorumunda bulundu.



523 GÜNLÜK HASRET

Karadeniz devi, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk derbide galibiyet hasretini sonlandıramadı... Bordo-Mavililer Galatasaray; Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında tam 523 gündür galibiyet yüzü görmüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN