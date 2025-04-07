West Ham United’da 10 ayrılık birden!

Football Insider'ın Inside Track podcastinde konuşan muhabir Pete O'Rourke, West Ham'ın bütçeyi dengelemek ve mali sorunlardan kaçınmak adına oyuncu satışı yapmak zorunda kalacağını aktardı. Kulüp, yeni sezon öncesi kadroyu güçlendirmeden önce mevcut futbolculardan bazılarını elden çıkarmayı hedefliyor.

Carlos Soler (Takvim Foto Arşiv)

VEDA EDİLECEK İSİMLER BELLİ OLDU

West Ham'da ayrılması beklenen futbolcular arasında Guido Rodriguez, Niclas Fullkrug, Emerson Palmieri, Maxwel Cornet ve Michail Antonio yer alıyor. Bu isimlerin gelecek sezon planlamasında yer almadığı ve kadroda fazlalık olarak görüldükleri ifade edildi.

Ayrıca Danny Ings, Vladimir Coufal, Aaron Cresswell ve Lukasz Fabianski'nin sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaları bekleniyor. PSG'den kiralanan Carlos Soler'in ise sezon sonunda Fransız kulübüne geri dönmesi gündemde.

West Ham, yaz transfer döneminde gerçekleştireceği bu hamlelerle hem maaş yükünü azaltmayı hem de yeni transferlere kaynak oluşturmayı hedefliyor.