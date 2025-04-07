Manchester United’dan Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim belli

2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılan Altay Bayındır, İngiltere kariyerinde şu ana kadar bekleneni veremedi. Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki milli kaleci, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, 2 maçı ise gol yemeden tamamladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Altay'ın, Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.