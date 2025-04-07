Manchester United’dan Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim belli

2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılan Altay Bayındır, İngiltere kariyerinde şu ana kadar bekleneni veremedi. Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki milli kaleci, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, 2 maçı ise gol yemeden tamamladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Altay'ın, Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FREDDIE WOODMAN (BBC)
FREDDIE WOODMAN LİSTEDE
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United, kale bölgesindeki rekabeti artırmak istiyor. Teknik direktör Ruben Amorim'in yönetimindeki İngiliz ekibi, Preston'un başarılı kalecisi Freddie Woodman'ı yedek kulübesine katmayı hedefliyor. Haberde, bu transferin kulübün birincil önceliği olmadığı ancak gündemdeki seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.
FREDDIE WOODMAN (TRANSFERMARKT)
WOODMAN'IN SEZON PERFORMANSI
2024-2025 sezonunda Preston formasıyla 44 maça çıkan Freddie Woodman, kalesinde 48 gol görürken, 17 karşılaşmada ise gole geçit vermedi. 28 yaşındaki İngiliz kaleci, Championship'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.