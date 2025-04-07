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Manchester United'dan Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim belli

Premier Lig devi Manchester United, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Championship ekiplerinden Preston North End’in 28 yaşındaki file bekçisi Freddie Woodman'ı transfer etmeyi planlıyor. Bu gelişme, İngiliz kulübüne 2023 yazında transfer olan ancak forma şansı bulmakta zorlanan milli kaleci Altay Bayındır’ın gözden çıkarıldığı yönünde yorumlandı.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 18:49
Manchester United’dan Altay Bayındır kararı! Yerine gelecek isim belli

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2023 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılan Altay Bayındır, İngiltere kariyerinde şu ana kadar bekleneni veremedi. Bu sezon sadece 6 maçta forma giyen 26 yaşındaki milli kaleci, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, 2 maçı ise gol yemeden tamamladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Altay'ın, Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FREDDIE WOODMAN (BBC)FREDDIE WOODMAN (BBC)

FREDDIE WOODMAN LİSTEDE

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United, kale bölgesindeki rekabeti artırmak istiyor. Teknik direktör Ruben Amorim'in yönetimindeki İngiliz ekibi, Preston'un başarılı kalecisi Freddie Woodman'ı yedek kulübesine katmayı hedefliyor. Haberde, bu transferin kulübün birincil önceliği olmadığı ancak gündemdeki seçeneklerden biri olduğu vurgulandı.

FREDDIE WOODMAN (TRANSFERMARKT)FREDDIE WOODMAN (TRANSFERMARKT)

WOODMAN'IN SEZON PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Preston formasıyla 44 maça çıkan Freddie Woodman, kalesinde 48 gol görürken, 17 karşılaşmada ise gole geçit vermedi. 28 yaşındaki İngiliz kaleci, Championship'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

FREDDIE WOODMAN (SWANSEA CITY)FREDDIE WOODMAN (SWANSEA CITY)

TRANSFERİN ETKİLERİ MERAK KONUSU

Manchester United'ın Freddie Woodman'ı transfer etme planı, Altay Bayındır'ın kulüpteki geleceği açısından soru işaretlerine yol açtı. Altay'ın, bu transfer sonrası nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

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