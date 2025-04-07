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Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı!

Trendyol Süper Lig’de 30. hafta sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 36 puan toplayan Trabzonspor, sezonu 11. sırada sürdürüyor. Bordo-mavililer, arzu etmediği bir sezon geçirirken özellikle öne geçtiği karşılaşmalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 18:30 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 18:30
Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı!

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Karadeniz ekibi, skor üstünlüğü sağladığı 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak toplamda 22 puan yitirdi. Bu durum, takımın sezon genelinde yaşadığı en büyük problemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Stefan Savic (AA)Stefan Savic (AA)

ÜÇ BÜYÜK RAKİP KARŞISINDA AVANTAJINI KORUYAMADI

Trabzonspor, sezon içerisinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 5 maçta da öne geçmesine rağmen sahadan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak 14 puan kaybetti.

Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye evinde 3-2, deplasmanda ise 4-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi, Galatasaray karşısında da sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

Stefan Savic (AA)Stefan Savic (AA)

KRİTİK ANLARDA GELEN GOLLERLE YIKILDI

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe maçında ise 2-1'lik üstünlüğünü 75 ve 90+12. dakikalarda yediği gollerle 3-2'lik mağlubiyete çevirdi.

Kasımpaşa karşısında 81. dakikada Nwakaeme ile 2-1'lik avantajı yakalayan Karadeniz ekibi, 90+1. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'a karşı da 3-2 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 4-3 mağlup oldu.

İstanbul'da Beşiktaş karşısında 17. dakikada Banza'nın golüyle öne geçen bordo-mavililer, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup oldu. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı da ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci devredeki gollerle 4-1'lik mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, ayrıca 1-0 öne geçtiği maçlarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a ise 2-1 yenildi.