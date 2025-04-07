Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı!

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Karadeniz ekibi, skor üstünlüğü sağladığı 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak toplamda 22 puan yitirdi. Bu durum, takımın sezon genelinde yaşadığı en büyük problemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Stefan Savic (AA) ÜÇ BÜYÜK RAKİP KARŞISINDA AVANTAJINI KORUYAMADI Trabzonspor, sezon içerisinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 5 maçta da öne geçmesine rağmen sahadan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak 14 puan kaybetti. Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye evinde 3-2, deplasmanda ise 4-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi, Galatasaray karşısında da sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.