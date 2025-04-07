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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımla Galatasaray karşılaşması öncesi gündeme oturdu.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:57
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım

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Samsunspor'un, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde Yüksel Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda, Süper Lig puan tablosuyla birlikte Anadolu'nun İstanbul takımlarına karşı duruşuna vurgu yapan ifadeler dikkat çekti. Yüksel paylaşımında "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.

Zeki Yavru (DHA)Zeki Yavru (DHA)

Yüksel Yıldırım'ın paylaştığı mesajda, "Anadolu'nun İstanbul'a karşı savaşan son kalesi." ifadeleriyle birlikte Süper Lig puan tablosunun yer aldığı görüldü.

Yüksel Yıldırım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımında kullandığı o fotoğraf:

Yüksel Yıldırım'ın Whatsapp mesajı (X)Yüksel Yıldırım'ın Whatsapp mesajı (X)