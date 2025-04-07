Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım

Samsunspor'un, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde Yüksel Yıldırım, kendisine gelen bir mesajı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda, Süper Lig puan tablosuyla birlikte Anadolu'nun İstanbul takımlarına karşı duruşuna vurgu yapan ifadeler dikkat çekti. Yüksel paylaşımında "Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim.... Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma... Allah'a şükürler olsun.." ifadelerini kullandı.