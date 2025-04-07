Markus Gisdol’den Beşiktaş itirafı!

HT Spor'da konuşan ve Türkiye'de geçirdiği dönemin kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Gisdol, Süper Lig'in Avrupa'da hak ettiği değeri görmediğini belirtti. Ligin kalitesinin dışarıdan yeterince anlaşılmadığını söyleyen Alman teknik adam, çok iyi oyuncular ve teknik direktörlerin varlığına dikkat çekerek, Süper Lig'in en büyük ihtiyacının bu kaliteyi pazarlamak olduğunu vurguladı.

Süper Lig'de sıkça tartışılan hakem performanslarına ilişkin de konuşan Gisdol, Türkiye'de hakemlik yapmanın çok zor olduğunu ve hakemleri korumak gerektiğini ifade etti. Hakemlerin işlerini iyi yapabileceği bir ortamın oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Samsunspor 'dan ayrılış sürecine de değinen Gisdol, takımın ligde kalmasını sağlamak üzere kısa vadeli bir planla geldiğini belirterek, kulüple dostça yollarını ayırdıklarını söyledi.

Markus Gisdol (Takvim Foto Arşiv)

"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜM"

Alman teknik direktör, Beşiktaş ile görüşmeler yaptığını doğrularken, başka kulüplerle de temaslarının olduğunu belirtti. Gisdol, hedefli bir projeye dahil olmayı arzuladığını, Türkiye'de ya da Avrupa'da inandıkları bir yapı içinde yer almak istediklerini ifade etti.

Gisdol, bir kulüpte aradıkları unsurların arasında destekleyici bir başkan, güçlü bir sportif direktör, sağlam bir kadro yapısı ve oyuncu gelişimine uygun antrenman tesislerinin bulunduğunu belirtti. Hedefli bir proje olması halinde Türkiye'de yeniden görev yapmaya sıcak baktığını da sözlerine ekledi.