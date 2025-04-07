Suudi Arabistan’da Talisca çılgınlığı!

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hat-trick yapması Suudi Arabistan basınında da büyük yankı uyandırdı. Suudi Arabistan basını, maçın yıldızı olan Talisca'ya övgüler yağdırdı.

İşte o manşetler:

ALARABIYA: "Talisca Trabzonspor'u hezimete uğrattı."



GOAL: "Talisca 3 gol attığı gecede Fenerbahçeli taraftarları büyüledi ve takımı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti."



ALJADEED: "Talisca'nın 3 golü Mourinho'yu zirveye yaklaştırdı."



SPORTS ASHARQ: "Fenerbahçe Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı."



24: "Fenerbahçe, Galatasaray'a baskıyı artırıyor."



KOOORA: "Talisca, Fenerbahçe'yi Trabzonspor karşısında ezici bir zafere taşıdı."



SLAATI: "Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın önderliğinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek lider Galatasaray'a baskıyı sürdürdü."



ARRIYADIYAH: "Talisca'nın üçlemesi Trabzonspor'u cezalandırdı."