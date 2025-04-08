UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk ayak maçları 8 ve 9 Nisan tarihlerinde oynanacak. Devler sahne alırken gözler Londra'dan Münih'e, Paris'ten Barselona'ya uzanan zorlu mücadelelere çevrildi.

İngiltere temsilcisi Arsenal, Emirates Stadı'nda 14 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Aynı saatte Almanya'da ise Bayern Münih güçlü İtalyan temsilcisi Inter'i ağırlayacak.

Her iki karşılaşma da zirveye giden yolda büyük önem taşıyor. Arsenal'in genç ve enerjik kadrosu ile Real Madrid'in tecrübeli yıldızları arasındaki mücadele kadar, Bayern'in hücum gücü ile Inter'in savunma disiplini de izleyenlere futbol şöleni vaat ediyor.