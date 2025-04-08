SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenen an geldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda çeyrek final mücadelesi başlıyor. 8-9 Nisan tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte takımlar yarı final yolunda önemli bir avantajı cebine koymak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ekran başına kilitlenmeye hazırlanırken maçların yayın bilgileri ve eşleşmeleri de netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 10:23
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk ayak maçları 8 ve 9 Nisan tarihlerinde oynanacak. Devler sahne alırken gözler Londra'dan Münih'e, Paris'ten Barselona'ya uzanan zorlu mücadelelere çevrildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

8 Nisan Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak iki önemli maçla çeyrek finalin ilk perdesi açılacak.

İngiltere temsilcisi Arsenal, Emirates Stadı'nda 14 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Aynı saatte Almanya'da ise Bayern Münih güçlü İtalyan temsilcisi Inter'i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

Her iki karşılaşma da zirveye giden yolda büyük önem taşıyor. Arsenal'in genç ve enerjik kadrosu ile Real Madrid'in tecrübeli yıldızları arasındaki mücadele kadar, Bayern'in hücum gücü ile Inter'in savunma disiplini de izleyenlere futbol şöleni vaat ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

9 Nisan'da Paris ve Barselona'da Kritik 90 Dakikalar

Çeyrek finalin ilk ayağı 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Paris Saint-Germain, İngiliz futbolunun yükselen yıldızı Aston Villa'yı Parc des Princes'te konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

Aynı saatte Camp Nou'da Barcelona ile Borussia Dortmund arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

Paris temsilcisi Kylian Mbappé'nin önderliğinde finale bir adım daha yaklaşmak isterken Aston Villa, Şampiyonlar Ligi sahnesindeki bu zorlu sınavda sürpriz yapmanın peşinde. Diğer yanda ise Barcelona, genç yıldızlarıyla yeniden Avrupa'da söz sahibi olma hedefinde. Dortmund ise dinamizmi ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

Rövanşlar 15-16 Nisan'da

İlk maçların ardından gözler rövanşlara çevrilecek. 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak ikinci ayak maçlarıyla birlikte yarı finale yükselen dört takım belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

8 Nisan Salı:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)

9 Nisan Çarşamba:
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifesi Türkiye’nin işine yarayacak! İşte avantajlı sektörler
Türk Telekom
CHP’de Özel kesikler! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri saf dışı bıraktı
Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgüler: 2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptı
CHP’de kartlar yeniden dağıtıldı! Parti içi muhalefet bitti! CHP tarihini unutan Özgür Özel’in yolsuzluğu örtbas planı ortaya çıktı
Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’den rest: Piyasalarda dalga dalga kaos
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması!
Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Fırtına ile çamur yağacak! İstanbul, Ankara, Bitlis, Muş, Iğdır...
Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi?
Firari Kaan Ketenci tutuklandı! Vurgunda İBB ile ortak hareket: İhalesiz iş almış
Türkiye’den korktu Beyaz Saray’a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu’dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Özel’e cunta yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeleri kızdırdı | Ertan Işık’tan partililerine küfür
Destek vermeyene dijital tetikçilik! Oyuncu Metin Yıldız neden sessiz kalıyormuşum diyerek linç tayfaya Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü anlattı: 5 senedir ulaşamıyorum...
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya muhatap almıyorum dedi tahliye talep etti
AB’nin Trump’ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD’nin teknoloji devleri!
’Ekrem ağrısı’ndan kurtuldu ’Özgür’lüğe koşuyor! CHP’de Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülü