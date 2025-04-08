UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? 2025 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile maç fikstürü

9 Nisan'da Paris ve Barselona'da Kritik 90 Dakikalar
Çeyrek finalin ilk ayağı 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Paris Saint-Germain, İngiliz futbolunun yükselen yıldızı Aston Villa'yı Parc des Princes'te konuk edecek.
Aynı saatte Camp Nou'da Barcelona ile Borussia Dortmund arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.
Paris temsilcisi Kylian Mbappé'nin önderliğinde finale bir adım daha yaklaşmak isterken Aston Villa, Şampiyonlar Ligi sahnesindeki bu zorlu sınavda sürpriz yapmanın peşinde. Diğer yanda ise Barcelona, genç yıldızlarıyla yeniden Avrupa'da söz sahibi olma hedefinde. Dortmund ise dinamizmi ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekiyor.
Rövanşlar 15-16 Nisan'da
İlk maçların ardından gözler rövanşlara çevrilecek. 15-16 Nisan tarihlerinde oynanacak ikinci ayak maçlarıyla birlikte yarı finale yükselen dört takım belli olacak.
8 Nisan Salı:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)
9 Nisan Çarşamba:
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)