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En Nesyri'de bir ilk!

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana her maçta forma giyen Faslı forvet Youssef En Nesyri, Trabzonspor karşısında sahaya çıkmadı ve ligde ilk kez süre alamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 12:20 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 12:20
En Nesyri’de bir ilk!

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Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri için bir ilk yaşandı.

En-Nesyri, ligde ilk kez süre alamadı. eldiği günden bu yana her maça ilk 11 olmasa bile sonradan oyuna giren Faslı oyuncu, Trabzonspor maçını yedek kulübesinde tamamladı.

ALANYA MAÇINDA CEZALIYDI

Nesyri, 23'üncü haftadaki Alanya maçında ise sarı kart cezalısıydı.

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