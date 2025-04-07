22 yaşındaki oyuncu devre arası transfer döneminde de takımdan ayrılmayı düşünmüştü. Ancak o süreçte teknik direktör Hansi Flick ile yaptığı görüşmenin ardından takımda kalmaya karar verdi. Fati'nin geçen zaman içinde beklediği forma şansını bulamaması, genç futbolcuda hayal kırıklığına yol açtı. Bu nedenle yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.
Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)
İLK TERCİHİ OYNAMAK
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Ansu Fati'nin önceliğinin düzenli forma giymek olduğu ve seçiminde kendisine inanan bir teknik direktörün etkili olacağı vurgulandı. İspanyol basını, bazı kulüplerin şimdiden genç yıldızla temasa geçtiğini aktardı. Ancak kulüplerin isimleri paylaşılmadı.
Ansu Fati (Takvim Foto Arşiv)
DEVLERİN GÜNDEMİNDEYDİ
Sezon başında Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fati'nin adı uzun süre Beşiktaş ile anılmıştı. Ancak 22 yaşındaki futbolcu, tercihini Barcelona'da kalmaktan yana kullanmıştı.
Bu sezon ocak ayından bu yana sahalardan uzak kalan kanat oyuncusu, toplamda süre bulduğu 8 karşılaşmada skor katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan yıldız ismin Barcelona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.