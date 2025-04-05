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Topçular'dan kritik kayıp! Everton - Arsenal: 1-1 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in ikinci sırasında yer alan Arsenal, 31. haftada Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Topçular bu skorla birlikte Liverpool'un kazanması halinde zirve ile arasındaki farkın 14'e yükselmesine engel olamayacak.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:29
Topçular’dan kritik kayıp! Everton - Arsenal: 1-1 | MAÇ SONUCU

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Lider Liverpool'un 12 puan gerisinde olan Arsenal, 31. haftada Everton ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Martin Odegaard (REUTERS)Martin Odegaard (REUTERS)

Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Raheem Sterling'in asistinde Leandro Trossard ağları havalandırarak Londra temsilcisini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ise Iliman Ndiaye penaltıdan skoru dengeledi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve taraflar puanları paylaştı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Everton ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.