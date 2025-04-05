Lider Liverpool'un 12 puan gerisinde olan Arsenal, 31. haftada Everton ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Lider Liverpool'un 12 puan gerisinde olan Arsenal, 31. haftada Everton ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Raheem Sterling'in asistinde Leandro Trossard ağları havalandırarak Londra temsilcisini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede ise Iliman Ndiaye penaltıdan skoru dengeledi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve taraflar puanları paylaştı.
Mikel Arteta'nın öğrencileri gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Everton ise Nottingham Forest deplasmanına gidecek.