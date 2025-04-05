Ateş hattında kazanan yok! Rizespor - Sivasspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise heyecan arttı. Rizespor, 70. dakikada Berkay Özcan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Ancak Sivasspor , 84. dakikada Veljko Simic'in kaydettiği golle skoru eşitledi.

Sivasspor hayati öneme sahip mücadeleden sadece 1 puan çıkarabildi (İHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Çaykur Rizespor atağında Hojer, sol kanatta yaptığı ortada altıpas içerisinde Sowe'yi buldu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural,meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada Zeqiri sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Son çizgide yerden çevirdiği topu Sowe'nin gelişine yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu ayaklarıyla kurtardı. Atağın devamında defans, dönen topu kornere uzaklaştırdı.

32. dakikada Çaykur Rizespor sağ kanattan kullandığı kornerde defansın uzaklaştırdığı topu kontrol eden Taha Şahin, ceza sahası içerisinde Sowe'yi topla buluşturdu. Sowe'nin vuruşunda, kaleci bir kez daha meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada gelişen Net Global Sivasspor atağında Bekir Turaç Böke sağ kanatta kontrol ettiği topu penaltı noktasında bulunan Manaj'a gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Rizespor 1-1 Sivasspor (Süper Lig maç özeti)

49. dakikada Net Global Sivasspor'un atağında sağ çaprazda topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, Tarık Çetin meşin yuvarlağı önledi.

64. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanatta son çizgide topla buluşan Varesanovic'in yaptığı ortada kaleci Ali Şaşal Vural'ın elinden kaçırdığı topu Zeqiri önünde buldu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü.

67. dakikada ceza sahası son çizgisinde Emrecan Bulut'un içeri verdiği pasta Moutoussamy topu engelleyerek kornere yolladı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, kornere karar verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Çakır, topun Moutoussamy'nin eline çarparak kornere gittiğini tespit ederek penaltı kararını verdi.

70. dakikada penaltıda topun başına geçen Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

84. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası sağ çaprazında Simic'in pasında Murat Paluli, topu yerden yeniden Simic'i verdi. Bu oyuncun yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.