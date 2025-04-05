Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden Antalyaspor, bu kez sahasında galibiyet arayacak. Samsunspor ise, Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor.
(AA)
ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor-Samsunspor maçı, 5 Nisan Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00'da oynanacak.
(AA)
ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
(AA)
ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Kaluzinski, Soner, Safuri, van de Streek, Samudio, Larsson.
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Holse, Soner, Emre, Dimata, Mouandilmadji.