PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden Antalyaspor, bu kez sahasında galibiyet arayacak. Samsunspor ise, Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor. Peki Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Samsunspor maçı bu akşam mı? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 15:49
Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden Antalyaspor, bu kez sahasında galibiyet arayacak. Samsunspor ise, Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor.

(AA)(AA)

ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Samsunspor maçı, 5 Nisan Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00'da oynanacak.

(AA)(AA)

ANTALYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

(AA)(AA)

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Kaluzinski, Soner, Safuri, van de Streek, Samudio, Larsson.

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Holse, Soner, Emre, Dimata, Mouandilmadji.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek: İşte 30. haftada düdük çalacak hakemlerFenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek: İşte 30. haftada düdük çalacak hakemler
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek: İşte 30. haftada düdük çalacak hakemler