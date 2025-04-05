Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'u konuk edecek. İlk yarıda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden Antalyaspor, bu kez sahasında galibiyet arayacak. Samsunspor ise, Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor.