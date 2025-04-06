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TRT Spor 1. Lig Maçları | Ümraniyespor-Pendikspor maçı saat kaçta? Canlı yayın frekans bilgiler…

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında, 6 Nisan Pazar günü Ümraniyespor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Bu kritik maç TRT Spor kanalından canlı yayınlanıyor. Ümraniyespor'un ev sahipliğinde oynanacak mücadele, küme düşme hattındaki mücadeleler için oldukça önemli. Peki TRT Spor canlı yayın frekans bilgileri nedir? İşte maç saati!

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Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 12:19 Güncelleme Tarihi :06 Nisan 2025 , 12:19
TRT Spor 1. Lig Maçları | Ümraniyespor-Pendikspor maçı saat kaçta? Canlı yayın frekans bilgiler…

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Bugün oynanacak olan 1. Lig maçlarında Ümraniyespor-Pendikspor, Bandırmaspor-Kocaelispor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçlar TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki Ümraniyespor-Pendikspor maçı saat kaçta? İşte maçınların detayları…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Ümraniyespor-Pendikspor maçı saat kaçta başlıyor?

Ümraniyespor ile Pendikspor maçı, 6 Nisan Pazar günü saat 13:00'da başlıyor.

ÜMRANİYESPOR-PENDİKSPOR MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TRT Spor canlı yayın frekans bilgileri

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ve ayrıca Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz bir şekilde izlenebilir.

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

6 Nisan TRT Spor maç takvimi

Ümraniyespor ile Pendikspor maçı saat 13:30

Bandırmaspor ile Kocaelispor maçı saat 16:00

Ankaragücü ile Gençlerbirliği maçı saat 19:00

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