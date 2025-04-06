TRT Spor 1. Lig Maçları | Ümraniyespor-Pendikspor maçı saat kaçta? Canlı yayın frekans bilgiler…

Bugün oynanacak olan 1. Lig maçlarında Ümraniyespor-Pendikspor, Bandırmaspor-Kocaelispor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Maçlar TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki Ümraniyespor-Pendikspor maçı saat kaçta? İşte maçınların detayları…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
Ümraniyespor-Pendikspor maçı saat kaçta başlıyor?
Ümraniyespor ile Pendikspor maçı, 6 Nisan Pazar günü saat 13:00'da başlıyor.
ÜMRANİYESPOR-PENDİKSPOR MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TRT Spor canlı yayın frekans bilgileri
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden ve ayrıca Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz bir şekilde izlenebilir.
TÜRKSAT 4A
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6