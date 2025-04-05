Inter, karşılaşmaya etkili başladı ve 15. dakikada Matteo Darmian ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Marcus Thuram sahneye çıktı ve 45. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Parma geri dönüşe imza attı. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Adrian Bernabe'nin golüyle farkı bire indirdi. 69. dakikada ise Jacob Ondrejka'nın golüyle skora denge geldi: 2-2.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 65 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter puanını 68'e, Parma ise 27'ye yükseltti.
Parma puanını 27'ye yükseltti (AFP)
NAPOLİ KAZANIRSA PUAN FARKI BİRE DÜŞECEK
Serie A'da lider Inter'in en yakın takipçisi Napoli, 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, bu hafta Bologna deplasmanında sahaya çıkacak. Napoli'nin kazanması halinde Inter ile arasındaki puan farkı 1'e inecek.
Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Parma ise gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak.