Bu sonucun ardından Inter puanını 68'e, Parma ise 27'ye yükseltti.

Inter , karşılaşmaya etkili başladı ve 15. dakikada Matteo Darmian ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Marcus Thuram sahneye çıktı ve 45. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Inter'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Parma puanını 27'ye yükseltti (AFP)

NAPOLİ KAZANIRSA PUAN FARKI BİRE DÜŞECEK

Serie A'da lider Inter'in en yakın takipçisi Napoli, 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, bu hafta Bologna deplasmanında sahaya çıkacak. Napoli'nin kazanması halinde Inter ile arasındaki puan farkı 1'e inecek.

Inter, Serie A'nın bir sonraki haftasında sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Simone Inzaghi'nin ekibi, hafta arasında ise Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Parma ise gelecek hafta Fiorentina'ya konuk olacak.