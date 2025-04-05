Thomas Müller Bayern'den ayrılıyor! "İnanılmaz bir yolculuktu"

Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu Thomas Müller, sezon sonunda Bavyera ekibinden ayrılacağını resmen doğruladı.
35 yaşındaki yıldız oyuncu, Bayern Münih kariyerine 2000 yılında kulübün altyapısına katılarak başladı. 2009 yılında A takıma yükselen Müller, aralıksız olarak kırmızı-beyazlı formayı terletti.
Altyapı dahil toplam 830 maça çıkan Thomas Müller, Bayern Münih formasıyla 289 gol atarken 278 asistlik katkı sağladı.
Thomas Müller (DHA)
MÜLLER: "İNANILMAZ BİR YOLCULUKTU"
Ayrılma kararı ile ilgili açıklama yapan Müller, "Bugünün benim için sıradan bir gün olmadığı açık. Bayern Münih'te oyuncu olarak geçirdiğim 25 yıllık dönem yazın sona erecek. Bu inanılmaz bir yolculuktu – eşsiz deneyimlerle, harika karşılaşmalarla ve unutulmaz zaferlerle dolu.
Kariyerimi kalbimdeki kulüpte yapabilmiş olmaktan dolayı büyük bir minnettarlık ve mutluluk duyuyorum. Kulüple ve muhteşem taraftarlarımızla aramdaki bu özel bağ her zaman var olmaya devam edecek.
Veda ederken ne dilediğim açık olmalı: Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre olumlu şekilde hatırlayacağımız anlar. Önümüzdeki haftalarda şampiyonluğu yeniden Münih'e getirmek ve çok istediğimiz 'Finale Dahoam'a ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Haydi, bunu birlikte başaralım!" ifadelerini kullandı.