Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 15. dakikada Mouctar Diakhaby'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Real Madrid, 50. dakikada Vinicius Junior'un golüyle eşitliği yakaladı. Ancak Valencia, uzatma dakikalarında Hugo Duro'nun 90+5'te kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'de Vinicius, 13. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmaya 85. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla Valencia, Santiago Bernabeu'da 17 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid 63 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e yükseltti.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Alaves deplasmanına konuk olacak. Valencia ise sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.