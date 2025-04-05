PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Madrid'de tarihi mağlubiyet! Real Madrid - Valencia: 1-2 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Valencia oldu. Madrid temsilcisi bu yenilgiyle 17 yıl sonra rakibine evinde mağlup oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 19:26 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 19:26
Madrid’de tarihi mağlubiyet! Real Madrid - Valencia: 1-2 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 15. dakikada Mouctar Diakhaby'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Real Madrid, 50. dakikada Vinicius Junior'un golüyle eşitliği yakaladı. Ancak Valencia, uzatma dakikalarında Hugo Duro'nun 90+5'te kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'de Vinicius, 13. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmaya 85. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla Valencia, Santiago Bernabeu'da 17 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid 63 puanda kaldı. Valencia ise puanını 34'e yükseltti.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Alaves deplasmanına konuk olacak. Valencia ise sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’un Boğazına saplanan rüşvet hançeri! Vaniköy skandalı tanık ifadesinde | Takvim.com.tr o isme ulaştı
Murat Ongun’dan şimdi de Lüks villa çelişkisi! Ekrem İmamoğlu’nu işaret etti
İsrail’in yalanı ortaya çıktı! Sağlık çalışanlarına pusu kurup katlettiler
CHP’de olağanüstü haller! Bomba PM’de patlayacak! Oğuz Kaan Salıcı’dan sürpriz! Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? İki sürpriz aday
PFDK Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı cezalarını açıkladı
Takvim.com.tr’de gündeme getirmişti! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesi ortaya çıktı: Para kuleleri ve kurultay için açtırılan döviz büroları!
Derbi ateşten gömlek! Fenerbahçe ve Trabzonspor’un muhtemel 11’leri
İBB’nin reklam usulsüzlüğü raporda: 4 milyarlık kamu zararı! Reklam şirketi sahibi tanık Kültür A.Ş tezgahını anlattı: Yasal haraç!
Kral Charles Çinli casus skandalına karıştı! Prens Andrew ile Windsor Kalesi’nde gizli görüşme
🚨İstanbul Kurnaköy gişelerinde feci kaza! Görüntüler ortaya çıktı! Çok sayıda can kaybı var
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ABD’nin vergi tarifesini yorumladı: Türkiye’nin yararına
ABD mahkemesinde karar çıktı: Rümeysa Öztürk Vermont’ta yargılanacak
Galatasaray’dan transferde Fenerbahçe’ye çalım! O yıldızlar listede
ABD resesyonun eşiğinde: JP Morgan yüzde 60 dedi! Çin’den şirketlere yaptırım
Meteoroloji’den İstanbul’a kritik uyarı! Kış geri dönüyor! 11 il için sarı kodlu alarm
CHP’li Özgür Karabat’ın delege pazarlığı videoda! Her kapıyı açacağım dedi şaibeli kurultayı resmen ifşa etti
Emekliye yeni kazanç! Gelirler nasıl değişecek? Milyonları neler bekliyor?
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin 2019’da evlendiği eşi bakın kim! Meğer karı-koca aynı dizideymiş