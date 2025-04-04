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Kevin De Bruyne ayrılacağını duyurdu!

Manchester City'nin yıldız on numarası Kevin de Bruyne, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 14:28 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 14:28
Kevin De Bruyne ayrılacağını duyurdu!

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Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma diyen Kevin de Bruyne, resmi hesabından yaptığı açıklamayla sezon sonunda kulübüne veda edeceğini açıkladı.

Kevin de Bruyne'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sevgili Manchester,

Bunu görünce muhtemelen konunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Bu yüzden doğrudan konuya gireceğim ve hepinize bu ayların Manchester City oyuncusu olarak son aylarım olacağını bildireceğim.

Bunu yazmak kolay değil ama futbolcular olarak hepimiz bu günün eninde sonunda geleceğini biliyoruz. İşte o gün geldi ve bunu ilk benden duymayı hak ediyorsunuz. Futbol beni hepinize ve bu şehre getirdi. Hayallerimin peşinden koşarken, bu dönemin hayatımı değiştireceğini bilmiyordum. Bu şehir. Bu kulüp. Bu insanlar bana HER ŞEYİ verdi. Benim de her şeyi geri vermekten başka seçeneğim yoktu! Ve bilin bakalım ne kazandık?

Hoşumuza gitse de gitmese de veda etme vakti geldi. Suri, Rome, Mason, Michele ve ben buranın ailemiz için ifade ettiği anlam için minnettarız. "Manchester" sonsuza kadar çocuklarımızın pasaportlarında ve daha da önemlisi her birimizin kalbinde yer alacak. Burası her zaman bizim EVİMİZ olacak.

Bu 10 yıllık yolculuk için şehre, kulübe, personele, takım arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve ailemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu. Bu son anların tadını birlikte çıkaralım."

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