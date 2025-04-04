CANLI İZLE | Adana Demirspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Adana Demirspor-Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip de bugün sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Adana Demirspor-Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip de bugün sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.
Adana Demirspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR CANLI MAÇ TAKİBİ
beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek olan mücadeleyi Hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Osman, Tayfun, Maestro, İzzet, Nabil Alioui, Salih.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Attamah Kartal, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Bahoken.