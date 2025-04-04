CANLI İZLE | Adana Demirspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta

Trendyol Süper Lig 'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Adana Demirspor - Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip de bugün sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

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Adana Demirspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR CANLI MAÇ TAKİBİ