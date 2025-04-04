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CANLI İZLE | Adana Demirspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta

Süper Lig’de 30. hafta, Adana Demirspor – Kayserispor maçıyla başlayacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki Adana Demirspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 19:50 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 19:50
CANLI İZLE | Adana Demirspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta

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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Adana Demirspor-Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip de bugün sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adana Demirspor - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR CANLI MAÇ TAKİBİ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek olan mücadeleyi Hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Osman, Tayfun, Maestro, İzzet, Nabil Alioui, Salih.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Attamah Kartal, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Bahoken.

Adana Demir Kayserisporu ağırlayacak!Adana Demir Kayserisporu ağırlayacak!
Adana Demir Kayserispor'u ağırlayacak!

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