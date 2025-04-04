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Joao Felix kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer listesindeki Joao Felix hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer listesindeki Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes yıldız futbolcunun bir sonrası adresinin Galatasaray olabileceğini paylaştı. İspanyol medyasının haberinin ardından Joao Felix kimdir, kaç yaşında, nereli? Joao Felix hangi takımlarda oynadı? soruları merak ediliyor. İşte genç futbolcunun spor geçmişi ve kariyerine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 15:24
Joao Felix kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray transfer listesindeki Joao Felix hangi takımlarda oynadı?

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Galatasaray'ın transfer listesindeki Joao Felix'in menajeri Jorge Mendes, yıldız futbolcunun bir sonrası adresinin Galatasaray olabileceğini paylaştı. İşte genç futbolcunun spor geçmişi, oynadığı takımlar ve kariyerine ilişkin detaylar.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Joao Felix kimdir?

João Félix Sequeira, Portekizli profesyonel bir futbolcudur. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapmaktadır.

(Takvim Foto Galeri)(Takvim Foto Galeri)

Joao Felix şu an kaç yaşında?

10 Kasım 1999 doğumlu olan João Félix, şu anda 25 yaşındadır.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Joao Felix nerede doğdu?

João Félix, Portekiz'in Viseu şehrinde doğmuştur.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Joao Felix hangi takımlarda oynadı?

João Félix'in kariyerindeki takımlar ve oynadığı dönemler şunlardır:

  1. Benfica B: 2016-2018 yılları arasında.
  2. Benfica: 2018-2019 sezonunda.
  3. Atlético Madrid: 2019-2024 yılları arasında.
  4. Chelsea: 2023 yılında kiralık olarak.
  5. Barcelona: 2023-2024 sezonunda kiralık olarak.
  6. Chelsea: 2024 yılında transfer oldu.
  7. AC Milan: 2025 yılında kiralık olarak transfer oldu.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Joao Felix Galatasaray'a gelecek mi?

İspanyol basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın João Félix'i kiralık olarak transfer etmek istediği belirtilmiştir. Ancak henüz resmi bir açıklama veya anlaşma bulunmuyor. Dolayısıyla, şu an itibarıyla João Félix'in Galatasaray'a transferi konusunda net bir bilgi kaydedilmedi.

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