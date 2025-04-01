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Kupa maçına yabancı VAR kararı!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası maçlarına yerli VAR hakemi atanacağı yönündeki söylentilere karşın Konyaspor - İskenderunspor maçına yabancı VAR hakemi atadı.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 12:26
Kupa maçına yabancı VAR kararı!

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TFF, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanacak olan Konyaspor-İskenderunspor maçının VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

TFF'nin açıklamasına göre Konyaspor-İskenderunspor maçının VAR hakemi Avusturyalı Josef Spurny oldu. Maçın AVAR hakemliğini ise Abdullah Bora Özkara yapacak.

Daha önce kulislerde kupa maçlarına yerli hakem atanacağı söylentileri dolaşırken bu atamayla birlikte kupa maçlarında da yabancı VAR atanması kesinleşmiş oldu.

Çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

1 NİSAN SALI

Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün

2 NİSAN ÇARŞAMBA

Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın

3 NİSAN PERŞEMBE

Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan

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