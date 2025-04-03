Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri derbilerde 0 çekti!

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Fenerbahçe'nin sezon başında kulüp rekorunu kırarak 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, ilk döneminde geçirdiği suskunluğu üzerinden atmayı başarmış ve golleri sıralamaya başlamıştı. Faslı futbolcu yine bir durgunluk dönemine daha girdi.