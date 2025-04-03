Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri derbilerde 0 çekti!

Fenerbahçe'nin sezon başında kulüp rekorunu kırarak 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, ilk döneminde geçirdiği suskunluğu üzerinden atmayı başarmış ve golleri sıralamaya başlamıştı. Faslı futbolcu yine bir durgunluk dönemine daha girdi.
Youssef En-Nesyri (AA)
Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu, 26 kez ağları havalandırdığı sezonda yakaladığı istatistikle dikkat çekti. Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin üç büyük ezeli rakibi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynana debilerde gol atma başarısı gösteremedi.
27 yaşındaki santrfor, takımının bu sezon ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 olmak üzere mücadele verdiği derbi maçlarda ağları sarsamadı. Bu yönü ile sınıfta kalan En-Nesyri sadece Trabzon deplasmanında bir asistlik katkı sağlayabildi.
Galatasaray mücadelesinin ardından deneyimli forvete taraftarlardan tepki yağdı.