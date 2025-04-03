Kenan Yıldız’a dev talip! Milli futbolcunun rakibi olabilir

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif yapma hazırlığında. Haberde, Katalan devinin genç oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu rakamı yeterli bulmayarak artırılmasını talep ettiği ifade edildi. Ancak İspanyol ekibinin ısrarını sürdüreceği belirtildi.
Kenan Yıldız (AFP)
ARDA'YA RAKİP OLABİLİR
Transferin gerçekleşmesi halinde, Türk futbolunun iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Arda Güler, La Liga'nın ezeli rakipleri Barcelona ve Real Madrid formalarıyla sahada karşı karşıya gelecek.
Kenan Yıldız (AFP)
KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI
19 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Juventus formasıyla 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan ve 4 asist yapan Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.