Kenan Yıldız’a dev talip! Milli futbolcunun rakibi olabilir

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif yapma hazırlığında. Haberde, Katalan devinin genç oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu rakamı yeterli bulmayarak artırılmasını talep ettiği ifade edildi. Ancak İspanyol ekibinin ısrarını sürdüreceği belirtildi.