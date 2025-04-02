Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin galibi Konyaspor ile karşılaşacak (Takvim Foto Arşiv)

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

B Grubu'nda Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşısında üçte üç yaparak lider çıkan Fenerbahçe, çeyrek finalde seri başı olarak sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, grup liderliğiyle hem moral depoladı hem de ev sahibi avantajını eline geçirdi.

Galatasaray ise C Grubu'ndaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. RAMS Başakşehir ile aynı puana sahip olmasına rağmen daha az kart görmesi sayesinde ikinci sıraya yerleşti ve çeyrek finale yükseldi. Ancak grup ikincisi olması nedeniyle Kadıköy'deki derbide deplasman tarafında bulunuyor.