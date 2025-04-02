Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
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ATV'den canlı yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
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ATV'den canlı yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can Kahveci, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Fred, Kostic, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
B Grubu'nda Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşısında üçte üç yaparak lider çıkan Fenerbahçe, çeyrek finalde seri başı olarak sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, grup liderliğiyle hem moral depoladı hem de ev sahibi avantajını eline geçirdi.
Galatasaray ise C Grubu'ndaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. RAMS Başakşehir ile aynı puana sahip olmasına rağmen daha az kart görmesi sayesinde ikinci sıraya yerleşti ve çeyrek finale yükseldi. Ancak grup ikincisi olması nedeniyle Kadıköy'deki derbide deplasman tarafında bulunuyor.
FENERBAHÇE TAM KADRO
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezon boyunca yaşanan sakatlık problemlerini bu kritik maç öncesi geride bıraktı. Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos gibi önemli isimler sağlıklarına kavuşarak kadroya dahil oldu. Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana ilk kez tam kadro sahaya çıkabiliyor. 14 yabancı oyuncusunun tamamı hazır olan Kanarya'da, statü gereği 2 yabancı futbolcu maç kadrosunun dışında kaldı.
SAKATLAR DÖNDÜ
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin haricinde Ismail Jakobs iyileşti ve kadroya döndü. Roland Sallai de hazır durumda.
FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ YOK
Bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşan ezeli rakiplerden Galatasaray, Kadıköy'de oynanan ilk maçta 3-1'lik galibiyet almış, RAMS Park'taki mücadele ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.
Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Türkiye genelindeki organizasyonlarda yalnızca Beşiktaş'a karşı mağlubiyet yaşadı. 32 resmi maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, özellikle Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor.
CİMBOM'UN FORMU DÜŞTÜ
Galatasaray, son 10 resmi maçta 4 galibiyet alabildi. 4 maçtan beraberlik, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Cimbom, bu periyotta sadece Adana Demirspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi.
KRİTİK SÜREÇ BEKLİYOR
Beşiktaş derbisinde aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Galatasaray, 4 gün arayla ikinci derbisini oynayacak. Sarı-kırmızılılar, kupada tur atlayarak hem moral bulmak hem de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük elde etmek istiyor. Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Galatasaray, ardından 31. haftada Samsunspor deplasmanında mücadele edecek.
DEV EKABETTE 403. RANDEVU
İki ezeli rakip bugüne kadar 402 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 149 galibiyetle üstünlük sağlarken, Galatasaray 129 kez sahadan galip ayrıldı. 124 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe'nin toplamda 542 golüne karşılık, Galatasaray 500 gol kaydetti.
CİMBOM ÜSTÜN
Türkiye Kupası'nda iki takım bugüne kadar 27 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 14'ünü kazanırken, Fenerbahçe sadece 3 galibiyet alabildi. 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray kupadaki derbilerde 44 gol atarken, Fenerbahçe 29 golle karşılık verdi.