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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını ligin ardından bu kez kupada paylaşıyor. İki ezeli rakibin zorlu randevusunda kazanan taraf adını yarı finale yazdırmak amacında. Kanarya ligdeki farkı 3 puana indirme fırsatını yakalamanın verdiği moralle sahada. Cimbom ise son 5 Kadıköy deplasmanından çıkardığı 3 galibiyete güveniyor. Jose Mourinho ve Okan Buruk kararını verdi ve derbinin ilk 11'leri belli oldu. ATV'den canlı yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:46 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:49
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk 11’ler belli oldu

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Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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ATV'den canlı yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Fenerbahçe ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 28. kez karş ıkarşıya (İHA)Fenerbahçe ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 28. kez karş ıkarşıya (İHA)

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan Can Kahveci, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Fred, Kostic, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin galibi Konyaspor ile karşılaşacak (Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin galibi Konyaspor ile karşılaşacak (Takvim Foto Arşiv)

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

B Grubu'nda Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK karşısında üçte üç yaparak lider çıkan Fenerbahçe, çeyrek finalde seri başı olarak sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, grup liderliğiyle hem moral depoladı hem de ev sahibi avantajını eline geçirdi.

Galatasaray ise C Grubu'ndaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. RAMS Başakşehir ile aynı puana sahip olmasına rağmen daha az kart görmesi sayesinde ikinci sıraya yerleşti ve çeyrek finale yükseldi. Ancak grup ikincisi olması nedeniyle Kadıköy'deki derbide deplasman tarafında bulunuyor.

Sofyan Amrabat ve Yunus Akgün (İHA)Sofyan Amrabat ve Yunus Akgün (İHA)

FENERBAHÇE TAM KADRO

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sezon boyunca yaşanan sakatlık problemlerini bu kritik maç öncesi geride bıraktı. Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos gibi önemli isimler sağlıklarına kavuşarak kadroya dahil oldu. Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana ilk kez tam kadro sahaya çıkabiliyor. 14 yabancı oyuncusunun tamamı hazır olan Kanarya'da, statü gereği 2 yabancı futbolcu maç kadrosunun dışında kaldı.

SAKATLAR DÖNDÜ

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin haricinde Ismail Jakobs iyileşti ve kadroya döndü. Roland Sallai de hazır durumda.

Ismail Jakobs ve Dusan Tadic (Takvim Foto Arşiv)Ismail Jakobs ve Dusan Tadic (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİ YOK

Bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşan ezeli rakiplerden Galatasaray, Kadıköy'de oynanan ilk maçta 3-1'lik galibiyet almış, RAMS Park'taki mücadele ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon Türkiye genelindeki organizasyonlarda yalnızca Beşiktaş'a karşı mağlubiyet yaşadı. 32 resmi maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, özellikle Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe ligdeki son maçında Bodrum FK'yı 4-2 yendi (İHA)Fenerbahçe ligdeki son maçında Bodrum FK'yı 4-2 yendi (İHA)

CİMBOM'UN FORMU DÜŞTÜ

Galatasaray, son 10 resmi maçta 4 galibiyet alabildi. 4 maçtan beraberlik, 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Cimbom, bu periyotta sadece Adana Demirspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi.

KRİTİK SÜREÇ BEKLİYOR

Beşiktaş derbisinde aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Galatasaray, 4 gün arayla ikinci derbisini oynayacak. Sarı-kırmızılılar, kupada tur atlayarak hem moral bulmak hem de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük elde etmek istiyor. Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan Galatasaray, ardından 31. haftada Samsunspor deplasmanında mücadele edecek.

Galatasaray ligdeki son maçında Beşiktaş'a 2-1 yenidli (AA)Galatasaray ligdeki son maçında Beşiktaş'a 2-1 yenidli (AA)

DEV EKABETTE 403. RANDEVU

İki ezeli rakip bugüne kadar 402 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe 149 galibiyetle üstünlük sağlarken, Galatasaray 129 kez sahadan galip ayrıldı. 124 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe'nin toplamda 542 golüne karşılık, Galatasaray 500 gol kaydetti.

CİMBOM ÜSTÜN

Türkiye Kupası'nda iki takım bugüne kadar 27 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 14'ünü kazanırken, Fenerbahçe sadece 3 galibiyet alabildi. 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray kupadaki derbilerde 44 gol atarken, Fenerbahçe 29 golle karşılık verdi.

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