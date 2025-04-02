Mustafa Eskihellaç 2 dakikada hatasını telafi etti

Turkuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ederken dakikalar 20'yi gösterdiğinde Ege temsilcisi skoru 2-1'e getirdi.
Turkuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ederken dakikalar 20'yi gösterdiğinde Ege temsilcisi skoru 2-1'e getirdi.
Mustafa Eskihellaç'ın verdiği hatalı pas, tabelaya gol olarak yansıdı. Yenik duruma düşen Fırtına, Göztepe maçındaki gibi şipşak bir reaksiyonla golü bulmayı başardı.
Deneyimli futbolcu, bordo mavili formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca taraftarları da sevindirdi.