Mustafa Eskihellaç 2 dakikada hatasını telafi etti

Turkuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ederken dakikalar 20'yi gösterdiğinde Ege temsilcisi skoru 2-1'e getirdi.

Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı hata (A SPOR)

Mustafa Eskihellaç'ın verdiği hatalı pas, tabelaya gol olarak yansıdı. Yenik duruma düşen Fırtına, Göztepe maçındaki gibi şipşak bir reaksiyonla golü bulmayı başardı.