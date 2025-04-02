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Mustafa Eskihellaç 2 dakikada hatasını telafi etti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Bodrum FK'yı ağırladı. Bordo mavililer skor 1-1 iken Mustafa Eskihellaç'ın hatalı pası sonrasında golü kalesinde görüp 2-1 yenik duruma düştü. Ancak deneyimli futbolcu 2 dakika sonra skorun yeniden dengeye gelmesini sağladı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 18:18 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 18:30
Mustafa Eskihellaç 2 dakikada hatasını telafi etti

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Turkuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 devam ederken dakikalar 20'yi gösterdiğinde Ege temsilcisi skoru 2-1'e getirdi.

Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı hata (A SPOR)Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı hata (A SPOR)

Mustafa Eskihellaç'ın verdiği hatalı pas, tabelaya gol olarak yansıdı. Yenik duruma düşen Fırtına, Göztepe maçındaki gibi şipşak bir reaksiyonla golü bulmayı başardı.

GOL | Trabzonspor 1-2 Bodrum FK

Trabzonspor'un attığı 2. gol (A SPOR)Trabzonspor'un attığı 2. gol (A SPOR)

Deneyimli futbolcu, bordo mavili formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Ayrıca taraftarları da sevindirdi.

GOL | Trabzonspor 2-2 Bodrum FK