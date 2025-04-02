Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Bodrum FK'yı konuk ediyor.
CANLI İZLE
A Spor'dan canlı yayınlanan Trabzonspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Bodrum FK'yı konuk ediyor.
CANLI İZLE
A Spor'dan canlı yayınlanan Trabzonspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LERİ
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro Serdar, Lundstram, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Sikan, Visca, Banza
BODRUM FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fred, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz
YARI FİNALDEKİ EŞLEŞME BELLİ
Trabzonspor ile Bodrum FK arasında oynanan mücadeleden turla dönen tarafın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Kazanan takım, İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor ile karşılaşacak.
DÜDÜK KÜÇÜK'TE
Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Bodrum FK maçında Zorbay Küçük düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil üstleniyor. Dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
2 Nisan 2025 Çarşamba
20.30 Fenerbahçe Galatasaray
3 Nisan 2025 Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe