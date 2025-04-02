Oleksandr Zubkov ve Mustafa Eskihellaç (AA)

Oleksandr Zubkov (AA)

YARI FİNALDEKİ EŞLEŞME BELLİ

Trabzonspor ile Bodrum FK arasında oynanan mücadeleden turla dönen tarafın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Kazanan takım, İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor ile karşılaşacak.