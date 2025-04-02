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Trabzonspor'un Bodrum FK maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final mücadeleleri ile devam ediyor. Ligde Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Avrupa bileti almak için tek fırsat olarak gördüğü organizasyonda Bodrum FK'yı ağırlıyor. Bordo mavililerin tek hedefi kazanarak Beşiktaş - Göztepe eşleşmesinin galibini beklemek. Teknik direktör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan Trabzonspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 16:50
Trabzonspor’un Bodrum FK maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Bodrum FK'yı konuk ediyor.

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A Spor'dan canlı yayınlanan Trabzonspor - Bodrum FK maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Oleksandr Zubkov ve Mustafa Eskihellaç (AA)Oleksandr Zubkov ve Mustafa Eskihellaç (AA)

TRABZONSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro Serdar, Lundstram, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

BODRUM FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fred, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

YARI FİNALDEKİ EŞLEŞME BELLİ

Trabzonspor ile Bodrum FK arasında oynanan mücadeleden turla dönen tarafın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Kazanan takım, İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor ile karşılaşacak.

Mustafa Eskihellaç (AA)Mustafa Eskihellaç (AA)

DÜDÜK KÜÇÜK'TE

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Bodrum FK maçında Zorbay Küçük düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil üstleniyor. Dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı.

Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı (AA)Trabzonspor Göztepe ile 1-1 berabere kaldı (AA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

2 Nisan 2025 Çarşamba

20.30 Fenerbahçe Galatasaray

3 Nisan 2025 Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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