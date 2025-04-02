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Jokic'in 61 sayısı yetmedi!

NBA'de gecenin en dikkat çekici mücadelesinde Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı çift uzatma sonunda 140-139 mağlup etti.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 15:46
Jokic’in 61 sayısı yetmedi!

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NBA'de gecenin en dikkat çekici mücadelesinde Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'ı çift uzatma sonunda 140-139 mağlup etti.

Nikola Jokic'in kariyer rekoru kırdığı 61 sayısı ve tarihi performansı, son saniyede gelen serbest atışlarla gölgede kaldı.

Sahada adeta bir resital sunan Jokic, kariyerinin en yüksek sayısı olan 61 sayıyı kaydederek bu sezon NBA'de bir oyuncunun attığı en yüksek sayıya ulaştı. Bunun yanı sıra 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak tarihe geçti. 61 sayısı, aynı zamanda NBA tarihinde bir oyuncunun triple-double yaptığı bir maçta kaydettiği en yüksek skor olarak kayıtlara geçti.

Nuggets galibiyete yürürken, son saniyede yaşanan kritik bir hata maçın sonucunu belirledi. Nuggets'ın tecrübeli guardı Russell Westbrook, Timberwolves'un oyuncusu Nickeil Alexander-Walker'ı maç kazandıracak üç sayılık atış girişimi sırasında faulle durdurdu. 0.1 saniye kala gelen bu hata, Alexander-Walker'ın serbest atışlarla Timberwolves'a zaferi getirmesini sağladı.

Jokic, gece boyunca sahada kaldığı süreyle de dikkat çekti. Karşılaşmanın son 39 dakika 22 saniyesini kesintisiz oynayan Nuggets süperstarı, özellikle üçüncü ve dördüncü periyotlarla her iki uzatma bölümünü de dinlenmeden tamamladı.

Minnesota cephesinde ise galibiyetin mimarı Anthony Edwards oldu. Yıldız oyuncu, 50 dakikada 34 sayı, 10 ribaund ve 8 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

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