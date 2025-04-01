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Fatih Terim'e yarı finalde büyük şok! Ittihad - Al Shabab: 3-2 | MAÇ SONUCU

Teknik direktörlük kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Fatih Terim, ilk sezonunda Suudi Arabistan Kral Kupası'nda finale yükselme fırsatını yakaladı ancak uzatmalarda yıkıldı. Al Shabab, deplasmanda Ittihad'a 3-2 yenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 23:17 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 23:35
Fatih Terim’e yarı finalde büyük şok! Ittihad - Al Shabab: 3-2 | MAÇ SONUCU

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Ittihad FC'ye 3-2 yenilip yarı finalde elendi.

Al-Shabab'ın gol sevinci (Al-Shabab Kulübü)Al-Shabab'ın gol sevinci (Al-Shabab Kulübü)

Karşılaşmada gol perdesini Fabinho açtı. 14. dakikada ağları havalandıran Brezilyalı yıldızın ardından ilk devre 1-0 sona erdi. Cristian Guanca 64 ve 67'de sahneye çıkarak takımına üstünlüğü getirdi. Ancak son sözü Danio Pereira söyledi. Portekizli futbolcu, uzatmalarda attığı 2 golle Terim ve ekibine büyük şok yaşattı.

Al-Shabab'ı çok sayıda taraftar destekledi (Al-Shabab Kulübü)Al-Shabab'ı çok sayıda taraftar destekledi (Al-Shabab Kulübü)

Ittihad FC, yarın oynanacak Al-Qadisiah - Al-Raed maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.