Al-Shabab'ın gol sevinci (Al-Shabab Kulübü)

Karşılaşmada gol perdesini Fabinho açtı. 14. dakikada ağları havalandıran Brezilyalı yıldızın ardından ilk devre 1-0 sona erdi. Cristian Guanca 64 ve 67'de sahneye çıkarak takımına üstünlüğü getirdi. Ancak son sözü Danio Pereira söyledi. Portekizli futbolcu, uzatmalarda attığı 2 golle Terim ve ekibine büyük şok yaşattı.