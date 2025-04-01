Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Ittihad FC'ye 3-2 yenilip yarı finalde elendi.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Ittihad FC'ye 3-2 yenilip yarı finalde elendi.
Karşılaşmada gol perdesini Fabinho açtı. 14. dakikada ağları havalandıran Brezilyalı yıldızın ardından ilk devre 1-0 sona erdi. Cristian Guanca 64 ve 67'de sahneye çıkarak takımına üstünlüğü getirdi. Ancak son sözü Danio Pereira söyledi. Portekizli futbolcu, uzatmalarda attığı 2 golle Terim ve ekibine büyük şok yaşattı.
Ittihad FC, yarın oynanacak Al-Qadisiah - Al-Raed maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.