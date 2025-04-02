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Galatasaray taraftarları derbi için yola çıktı

Turkvuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekibin taraftarları, zorlu derbi için toplanarak Ülker Stadyumu'na hareket etti.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 17:22
Galatasaray taraftarları derbi için yola çıktı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray taraftarları derbi için Kadıköy'e hareket etti!

Galatasaray taraftarları takımlarının deplasmandaki derbiden zaferle dönmesini istiyor (DHA)Galatasaray taraftarları takımlarının deplasmandaki derbiden zaferle dönmesini istiyor (DHA)

Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak dev derbi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 15.30 itibarıyla RAMS Park'ta toplanmaya başladı.

Galatasaray taraftarları 32 otobüsle Kadıköy'e gitti (DHA)Galatasaray taraftarları 32 otobüsle Kadıköy'e gitti (DHA)

Bilet kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından taraftarlar, 32 otobüsle stadyuma doğru yola çıktı. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını çeyrek final mücadelesinde yalnız bırakmamak için Kadıköy'deki yerlerini alacak.

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