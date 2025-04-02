Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da taraftarlar, mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak dev derbi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, saat 15.30 itibarıyla RAMS Park'ta toplanmaya başladı.
Bilet kontrolleri ve güvenlik aramalarının ardından taraftarlar, 32 otobüsle stadyuma doğru yola çıktı. Galatasaraylı taraftarlar, takımlarını çeyrek final mücadelesinde yalnız bırakmamak için Kadıköy'deki yerlerini alacak.