Derbi değil savaş alanı! Oyunun durduğu maçta polisler sahaya girdi ve 4 kırmızı kart çıktı

Yaşanan olaylar sonrası hakem Eren Elmalı, Skriniar, Osimhen ve yedek kulübedeki İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi. Bu kartlar, olayların başlangıç sinyaliydi.
Yaşanan olaylar sonrası hakem Eren Elmalı, Skriniar, Osimhen ve yedek kulübedeki İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi. Bu kartlar, olayların başlangıç sinyaliydi.
YEDEK KULÜBELER DE KARIŞTI
İki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan sözlü tartışma, fiziksel müdahaleye dönüştü ve kısa sürede sahaya sıçradı. Güvenlik güçleri olaylara müdahale ederken, saha içinde kaos dolu dakikalar yaşandı. Cihan Aydın karşılaşmayı durdurdu. Yaklaşık 5 dakika süren gerginlik, emniyet birimlerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
4 KIRMIZI KART ÇIKTI
Yaşanan arbedenin ardından hakem, Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'a, Fenerbahçe'den ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi. Bu kararlar, derbiye damga vuran en kritik anlardan biri oldu.