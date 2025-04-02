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Derbi değil savaş alanı! Oyunun durduğu maçta polisler sahaya girdi ve 4 kırmızı kart çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde futbolseverlerin merakla beklediği derbi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon bir hayli yükseldi. Karşılaşmanın 84. dakikasında Mert Müldür ile Galatasaray’ın yıldız ismi Osimhen arasında yaşanan gerginlik, maçın seyrini değiştirdi. İki oyuncu arasında başlayan tartışma, kısa sürede diğer futbolcuların da dahil olmasıyla büyüdü.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 00:12 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 00:12
Derbi değil savaş alanı! Oyunun durduğu maçta polisler sahaya girdi ve 4 kırmızı kart çıktı

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Yaşanan olaylar sonrası hakem Eren Elmalı, Skriniar, Osimhen ve yedek kulübedeki İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi. Bu kartlar, olayların başlangıç sinyaliydi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

YEDEK KULÜBELER DE KARIŞTI

İki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan sözlü tartışma, fiziksel müdahaleye dönüştü ve kısa sürede sahaya sıçradı. Güvenlik güçleri olaylara müdahale ederken, saha içinde kaos dolu dakikalar yaşandı. Cihan Aydın karşılaşmayı durdurdu. Yaklaşık 5 dakika süren gerginlik, emniyet birimlerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular birbirine girdi (AA)Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular birbirine girdi (AA)

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Yaşanan arbedenin ardından hakem, Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'a, Fenerbahçe'den ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi. Bu kararlar, derbiye damga vuran en kritik anlardan biri oldu.