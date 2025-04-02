Derbi değil savaş alanı! Oyunun durduğu maçta polisler sahaya girdi ve 4 kırmızı kart çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular birbirine girdi (AA)

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Yaşanan arbedenin ardından hakem, Galatasaray'dan Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'a, Fenerbahçe'den ise Mert Hakan Yandaş ve yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi. Bu kararlar, derbiye damga vuran en kritik anlardan biri oldu.