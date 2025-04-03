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Kanarya potada finale uçtu! Fenerbahçe Opet - Beşiktaş BOA: 77-73 | MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 77-73 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 18:21 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 18:21
Kanarya potada finale uçtu! Fenerbahçe Opet - Beşiktaş BOA: 77-73 | MAÇ SONUCU

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BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, Beşiktaş BOA ilk 5 dakikayı 9-6 üstün geçti. Ancak çeyreğin sonunda 8-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda vites yükselten Beşiktaş BOA, savunmada da başarılı bir performans sergiledi. 10-2'lik seriyle 28-25 öne geçen siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü koruyamadı. Badiane'nin pota altı sayıları ve Kayla McBride'ın dış atışlardaki isabetiyle tekrar üstünlük sağlayan Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 36-35 önde girdi.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan Beşiktaş BOA, dış atışlardaki isabetleri ve ribauntlardaki üstünlüğüyle skoru 46-40 yaptı. Ancak moladan etkili dönen Fenerbahçe Opet, farkı kapatarak çeyreği 57-55 önde bitirdi.

Son periyotta oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe Opet, Olcay Çakır Turgut, Kayla McBride ve Badiane'nin katkısıyla üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 77-73 kazanarak seriyi 2-0'a getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

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