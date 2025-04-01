Victor Osimhen ve Simon Banza'nın kiralık kontratlarının sona ermesinin ardından forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile Trabzonspor, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.
Victor Osimhen ve Simon Banza'nın kiralık kontratlarının sona ermesinin ardından forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile Trabzonspor, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, dev kulüpler gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Galatasaray ve Trabzonspor, Belçika Ligi'nde harika bir sezon geçiren Nijeryalı golcü Tolu Arokodare'yi transfer listesine aldı.
GENK'E VEDA ETMESİ BEKLENİYOR
Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen 24 yaşındaki santrfor, bu sezon gösterdiği üstün performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Footnews.be kaynaklı haberlere göre Arokodare'nin sezon sonunda Genk'ten ayrılması bekleniyor. Süper Lig'in iki büyük ekibi Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra, Premier Lig takımlarının da Nijeryalı oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu ilgi, oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararı doğrudan etkileyebilir.
THORSTEN FINK'TEN ÖVGÜ: "BELÇİKA'NIN EN İYİ FORVETİ"
Genk Teknik Direktörü Thorsten Fink, Tolu Arokodare'nin bu sezon Belçika'nın en etkili forveti haline geldiğini ifade ederek oyuncusuna övgü yağdırdı. Hücum hattında fiziksel gücü, bitiriciliği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Arokodare, kulübü adına çıktığı 36 karşılaşmada 20 gol ve 7 asist üretmeyi başardı.