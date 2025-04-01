SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Devler yıldız oyuncu için karşı karşıya! Transferde forvet savaşı

Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşılırken takımlar da transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikel dört büyüklerin kadrolarına katacakları isimler merak konusu. Galatasaray ve Trabzonspor, aynı oyuncuyu istiyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 21:01 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 21:01
Devler yıldız oyuncu için karşı karşıya! Transferde forvet savaşı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Victor Osimhen ve Simon Banza'nın kiralık kontratlarının sona ermesinin ardından forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile Trabzonspor, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.

Tolu Toluwalase Arokodare (AFP)Tolu Toluwalase Arokodare (AFP)

Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, dev kulüpler gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Galatasaray ve Trabzonspor, Belçika Ligi'nde harika bir sezon geçiren Nijeryalı golcü Tolu Arokodare'yi transfer listesine aldı.

Tolu Toluwalase Arokodare (AFP)Tolu Toluwalase Arokodare (AFP)

GENK'E VEDA ETMESİ BEKLENİYOR

Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen 24 yaşındaki santrfor, bu sezon gösterdiği üstün performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Footnews.be kaynaklı haberlere göre Arokodare'nin sezon sonunda Genk'ten ayrılması bekleniyor. Süper Lig'in iki büyük ekibi Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra, Premier Lig takımlarının da Nijeryalı oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu ilgi, oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararı doğrudan etkileyebilir.

Tolu Toluwalase Arokodare (AFP)Tolu Toluwalase Arokodare (AFP)

THORSTEN FINK'TEN ÖVGÜ: "BELÇİKA'NIN EN İYİ FORVETİ"

Genk Teknik Direktörü Thorsten Fink, Tolu Arokodare'nin bu sezon Belçika'nın en etkili forveti haline geldiğini ifade ederek oyuncusuna övgü yağdırdı. Hücum hattında fiziksel gücü, bitiriciliği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Arokodare, kulübü adına çıktığı 36 karşılaşmada 20 gol ve 7 asist üretmeyi başardı.

Galatasarayda 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcuGalatasarayda 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu
Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP lideri Özel’den Türkiye ekonomisine sabotaj girişimi! Önce sokağa döktü ardından 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdi
CHP’den boykot maskeli faşizanlık! 28 Şubatvari fişleme skandalı: Gökhan Ünver’e Neden İmamoğlu’nu aklamadın linci
Konyaspor - İskenderunspor | CANLI
Başkan Erdoğan’dan kabir ziyareti: Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’a dua etti
Beyaz Saray’dan flaş açıklama! Sözcü Leavitt Yarın ABD tarihinin en önemli günü olacak diyerek duyurdu
CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?
Ukrayna’da ateşkes olacak mı? Rus bakan Kabul edemeyiz diyerek duyurdu
Öcalan İmralı’daki aile ziyaretinde ne mesaj verdi? Gözler DEM heyetinin 4. ziyareti ve PKK’nın fesih kongresinde
Esra Erol Volkan Konak’ı anarken gözyaşlarına hakim olamadı! En sevdiği şarkısını ilk kez açıkladı: Moralim bozuk olduğunda hep çalıyoruz...
Küresel akıl Türkiye-İsrail savaşını körüklüyor! Newsweek Suriye’yi işaret etti
Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’tan Vedat Milor’a ayar: Bu mankurtu engelliyorum | O paylaşımını sildi
Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu
Başkan Erdoğan’dan Burhan Abiş’e son görev: Mekanı cennet olsun
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Silivri iddialarını yalanladı: Karanlık propagandanın parçası!
Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! 35 yıllık eşi Selma Konak’ın haykırışı yürekleri dağladı
Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!
Kupada dev maç! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri ve tüm detaylar
CHP’de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri’de İmamoğlu ile Özgür Özel’i yeme pazarlığı mı?
Trabzonspor yarı final aşkına! Fatih Tekke 11’i belirledi
Evli mutlu çocuklu! Can Ayşecik artık 33 yaşında! Değişimiyle ağızları açık bırakan Ecem Kanun’un son haline bakın...