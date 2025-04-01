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Victor Osimhen ve Simon Banza'nın kiralık kontratlarının sona ermesinin ardından forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray ile Trabzonspor, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.

Tolu Toluwalase Arokodare (AFP) Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, dev kulüpler gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda Galatasaray ve Trabzonspor, Belçika Ligi'nde harika bir sezon geçiren Nijeryalı golcü Tolu Arokodare'yi transfer listesine aldı.