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ATV CANLI İZLE | GS-FB derbi maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. 2 Nisan Salı günü, Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 20.45'te başlıyor. Seyirciler, ATV canlı HD izleme linkini ve ATV canlı yayın frekans bilgilerini araştırıyor. Peki derbi maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte ATV full canlı izle!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:07 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 11:07
ATV CANLI İZLE | GS-FB derbi maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, bu kez kupada adlarını bir üst tura yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, grup aşamasını lider olarak tamamlarken, Galatasaray grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, 3 maçta 9 puan toplarken, sarı-kırmızılı ekip 3 maçta 5 puan elde etti. Peki GS-FB maçı ATV'de canlı nasıl izlenir? İşte frekans bilgileri!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, ATV kanalından canlı olarak izlenebilecek.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, ATV kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Maç Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallardan da erişilebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

ATV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu,

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

Polarizasyon: H ( Yatay )

FEC : 5/6

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

2 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Derbi Günü
20:45 Fenerbahçe - Galatasaray
22:50 Kuruluş Osman
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai

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