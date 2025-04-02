ATV CANLI İZLE | GS-FB derbi maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, bu kez kupada adlarını bir üst tura yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, grup aşamasını lider olarak tamamlarken, Galatasaray grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, 3 maçta 9 puan toplarken, sarı-kırmızılı ekip 3 maçta 5 puan elde etti. Peki GS-FB maçı ATV'de canlı nasıl izlenir? İşte frekans bilgileri!