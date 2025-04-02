ATV CANLI İZLE | GS-FB derbi maçı canlı yayın frekans bilgileri! Şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, bu kez kupada adlarını bir üst tura yazdırmak için kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, grup aşamasını lider olarak tamamlarken, Galatasaray grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip, 3 maçta 9 puan toplarken, sarı-kırmızılı ekip 3 maçta 5 puan elde etti. Peki GS-FB maçı ATV'de canlı nasıl izlenir? İşte frekans bilgileri!
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, ATV kanalından canlı olarak izlenebilecek.
(Kaynak:AA)
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, ATV kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Maç Digiturk 25, D Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24, Vodafone TV 25 numaralı kanallardan da erişilebilecek. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.