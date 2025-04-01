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Mourinho ilk derbi galibiyetinin peşinde!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi zaferini Galatasaray'a karşı elde etmeyi hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 16:03
Mourinho ilk derbi galibiyetinin peşinde!

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Kupası'nda B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı olduğu için ezeli rakibiyle karşılaşmayı evinde oynayacak ve tek maç eliminasyon sisteminde avantaj yaşayacak.

C Grubu'nda yer alan Galatasaray ise oynadığı 3 maçta; 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile ikinci olduğu için ev sahibi avantajını yitirdi ve çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

GALATASARAY İLE BU SEZON ÜÇÜNCÜ MAÇ

Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

MOURINHO DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe'nin bu sezon derbi maçlarda yüzü gülmedi. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerde henüz derbi galibiyeti bulunmayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı kazanarak ilk zaferini yaşamak istiyor.

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