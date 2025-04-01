Mourinho ilk derbi galibiyetinin peşinde!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak.Türkiye Kupası'nda B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı olduğu için ezeli rakibiyle karşılaşmayı evinde oynayacak ve tek maç eliminasyon sisteminde avantaj yaşayacak.C Grubu'nda yer alan Galatasaray ise oynadığı 3 maçta; 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile ikinci olduğu için ev sahibi avantajını yitirdi ve çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.Fenerbahçe'nin bu sezon derbi maçlarda yüzü gülmedi. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertlilerde henüz derbi galibiyeti bulunmayan Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı kazanarak ilk zaferini yaşamak istiyor.