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Sistem değişiyor! O isimler yedek kalacak: Buruk'tan kadroya neşter

4’lü sistemden vazgeçmeyi düşünmeyen Okan Buruk performansı tartışılan Morata, Frankowski ve Sara’yı yedek bırakmayı planlıyor. İlk 11’de çok büyük ihtimalle Mertens, Lemina ve Kaan Ayhan’ın forma giyeceği belirtiliyor. Kanatlarda yine Barış ve Yunus olacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
Sistem değişiyor! O isimler yedek kalacak: Buruk’tan kadroya neşter

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Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi ve sergilenen kötü futbol sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Okan Buruk gözünü Fenerbahçe sınavına çevirmiş durumda. Türkiye Kupası'ndaki kritik derbiyi kazanarak hem yarı finale yükselmek hem de ligdeki yarışın psikolojisini değiştirmek isteyen tecrübeli hoca radikal kararlar vermeye hazırlanıyor.

Okan Buruk gözünü Fenerbahçe sınavına çevirmiş durumda. (İHA) Okan Buruk gözünü Fenerbahçe sınavına çevirmiş durumda. (İHA)

FEDAKARLIK BEKLENİYOR
Alınan bilgilere göre Buruk son haftaların tartışılan bazı isimlerini kulübeye çekecek. 4'lü sistemden vazgeçmeyi düşünmeyen başarılı teknik adamın Morata'yı kulübeye çekerek Osimhen'in arkasında Mertens'i oynatması bekleniyor. Buruk'un son dönemde fiziki düşüşü nedeniyle 11'deki yerini kaybeden Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe maçında fedakarlık beklediği belirlendi.

Teknik adamın Morata'yı kulübeye çekerek Osimhen'in arkasında Mertens'i oynatması bekleniyor. (AA)Teknik adamın Morata'yı kulübeye çekerek Osimhen'in arkasında Mertens'i oynatması bekleniyor. (AA)

SARA ARTIK SABIR TAŞIRDI
Gördüğü kırmızı kartla Beşiktaş yenilgisinin mimarlarından olan Frankowski'ye de kulübe yolu gözüktü. Polonyalı yıldızın yerine Kaan Ayhan'ın görev alacağı konuşuluyor. Son dönemin hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Gabriel Sara'nın da derbide yedek kalacağı ve Lemina'nın Torreira'ya partner olacağı gelen bilgiler arasında.

Lemina'nın Torreira'ya partner olacağı düşünülüyor. (AA)Lemina'nın Torreira'ya partner olacağı düşünülüyor. (AA)

23 GOLE KATKI VERDİ
Bu sezon 43 maçta forma giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens, 5 gol atarken 18 asist yaptı. Toplamda 23 gole katkıda bulundu. 37 yaşındaki yıldız son haftalarda Okan Buruk tarafından yedek bekletiliyor.

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