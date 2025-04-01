Sistem değişiyor! O isimler yedek kalacak: Buruk’tan kadroya neşter

Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi ve sergilenen kötü futbol sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Okan Buruk gözünü Fenerbahçe sınavına çevirmiş durumda. Türkiye Kupası 'ndaki kritik derbiyi kazanarak hem yarı finale yükselmek hem de ligdeki yarışın psikolojisini değiştirmek isteyen tecrübeli hoca radikal kararlar vermeye hazırlanıyor.

Okan Buruk gözünü Fenerbahçe sınavına çevirmiş durumda. (İHA) FEDAKARLIK BEKLENİYOR Alınan bilgilere göre Buruk son haftaların tartışılan bazı isimlerini kulübeye çekecek. 4'lü sistemden vazgeçmeyi düşünmeyen başarılı teknik adamın Morata 'yı kulübeye çekerek Osimhen 'in arkasında Mertens 'i oynatması bekleniyor. Buruk'un son dönemde fiziki düşüşü nedeniyle 11'deki yerini kaybeden Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe maçında fedakarlık beklediği belirlendi.

Teknik adamın Morata'yı kulübeye çekerek Osimhen'in arkasında Mertens'i oynatması bekleniyor. (AA)



SARA ARTIK SABIR TAŞIRDI

Gördüğü kırmızı kartla Beşiktaş yenilgisinin mimarlarından olan Frankowski'ye de kulübe yolu gözüktü. Polonyalı yıldızın yerine Kaan Ayhan'ın görev alacağı konuşuluyor. Son dönemin hayal kırıklığı yaratan isimlerinden Gabriel Sara'nın da derbide yedek kalacağı ve Lemina'nın Torreira'ya partner olacağı gelen bilgiler arasında.