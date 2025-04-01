Göztepe’nin yıldızı Kuryu Matsuki Almanların radarında

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hoffenheim ve Augsburg, bu sezon sergilediği başarılı performansla öne çıkan Kuryu Matsuki'yi kadrolarına katmak için resmi adımlar attı. Almanya'dan gelen bu teklifler, oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin habercisi olabilir.

Göztepe'nin bu sezonki başarısındaki en önemli isimlerden biri Kuryu Matsuki oldu (Takvim Foto Arşiv) TRANSFER İÇİN HAZIRLAR Southampton ve Göztepe'nin futbol operasyonlarını yöneten Sport Republic, Matsuki'yi sezon başında daha fazla süre alması ve tecrübe kazanması için Türkiye'ye göndermişti. Şimdi ise kulübün, genç oyuncuya gelen cazip teklifler karşısında bonservis satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.