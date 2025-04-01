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Taylan Bulut'un talipleri artıyor!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, 2025-2026 yaz transfer sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Transfer listesinin başında ise Beşiktaş'ın da ilgilendiği FC Schalke 04’ün genç sağ beki Taylan Bulut yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 21:37 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 21:37
Taylan Bulut’un talipleri artıyor!

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Fussballeuropa.com'un haberine göre, Stuttgart yönetimi sağ bek pozisyonu için alternatif isimler üzerinde çalışırken, Taylan Bulut ismi ön plana çıktı. Beşiktaş'ın da listesinde bulunan gen. futbolcu için Alman ekibinin yetkililerinin, oyuncu ve menajeriyle temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Taylan Bulut (Sport.De)Taylan Bulut (Sport.De)

SC FREIBURG DA DEVREDE
Taylan Bulut'a yalnızca Stuttgart değil, bir diğer Bundesliga temsilcisi SC Freiburg'un da ilgi gösterdiği kaydedildi. 21 yaşındaki oyuncunun potansiyeli ve gelişimi, Almanya'daki birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.

Taylan Bulut (Transfermarkt)Taylan Bulut (Transfermarkt)

SCHALKE 6-10 MİLYON EURO ARASINDA BONSERVİS BEKLİYOR
Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke 04, genç yeteneği için 6 ila 10 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ediyor. Kulübüyle geçtiğimiz haftalarda 2029 yılına kadar sözleşme yenileyen Taylan Bulut'un, buna rağmen yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.