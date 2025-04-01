Taylan Bulut’un talipleri artıyor!

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Fussballeuropa.com'un haberine göre, Stuttgart yönetimi sağ bek pozisyonu için alternatif isimler üzerinde çalışırken, Taylan Bulut ismi ön plana çıktı. Beşiktaş'ın da listesinde bulunan gen. futbolcu için Alman ekibinin yetkililerinin, oyuncu ve menajeriyle temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Taylan Bulut (Sport.De) SC FREIBURG DA DEVREDE

Taylan Bulut'a yalnızca Stuttgart değil, bir diğer Bundesliga temsilcisi SC Freiburg'un da ilgi gösterdiği kaydedildi. 21 yaşındaki oyuncunun potansiyeli ve gelişimi, Almanya'daki birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda.