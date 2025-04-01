2 formaya 4 aday! Jose Mourinho derbi için 9 aday belirledi: ZTK’da flaş rotasyon kararı

Türkiye Kupası'ndaki G.Saray maçı F.Bahçe için büyük önem arz ediyor. Sarı- Lacivertliler derbiyi kazanarak Beşiktaş 'a kaybeden rakibine psikolojik üstünlük kurmak da istiyor. Mourinho ilk 11 'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. Portekizli teknik adam, rotasyon yapmayı düşünmüyor.

Mourinho ilk 11'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. (AA) Kalede son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat 'ın olması bekleniyor. Savunmada ise Mert Müldür; Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic olacak. Orta alanda Szymanski ve Fred oynarken sağ kanatta Oğuz Aydın atakları ile bindirme yapacak. İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak.

İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak. (İHA)



Bu 9 futbolcunun dışında 4 kişiden 2'si 11'de dahil olacak. Sol kanatta Talisca ya da İrfan Can Kahveci tercih edilirken En-Nesyri'nin arkasında Dzeko ile Tadic'ten biri tercih edilecek. Mourinho'nun yaşlı olmaları nedeniyle hem Dzeko, hem de Tadic'i aynı ayda oynatmayacağı sadece birini yer vereceği öğrenildi.