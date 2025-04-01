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2 formaya 4 aday! Jose Mourinho derbi için 9 aday belirledi: ZTK'da flaş rotasyon kararı

Mourinho G.Saray derbisinde ilk 11'in 9’unu belirledi. Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko ve Talisca 4’lüsünden 2’si 11’e dahil olacak. Yaşlı olduğu için Tadic ve Dzeko’nun aynı anda ilk 11’de oynamayacağı gelen bilgiler arasında.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
2 formaya 4 aday! Jose Mourinho derbi için 9 aday belirledi: ZTK’da flaş rotasyon kararı

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Türkiye Kupası'ndaki G.Saray maçı F.Bahçe için büyük önem arz ediyor. Sarı- Lacivertliler derbiyi kazanarak Beşiktaş'a kaybeden rakibine psikolojik üstünlük kurmak da istiyor. Mourinho ilk 11'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. Portekizli teknik adam, rotasyon yapmayı düşünmüyor.

Mourinho ilk 11'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. (AA) Mourinho ilk 11'de şans vereceği 9 öğrencisini belirledi. (AA)

Kalede son haftaların formda ismi İrfan Can Eğribayat'ın olması bekleniyor. Savunmada ise Mert Müldür; Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic olacak. Orta alanda Szymanski ve Fred oynarken sağ kanatta Oğuz Aydın atakları ile bindirme yapacak. İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak.

İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak. (İHA) İleri uçta ise En-Nesyri gol arayacak. (İHA)

Bu 9 futbolcunun dışında 4 kişiden 2'si 11'de dahil olacak. Sol kanatta Talisca ya da İrfan Can Kahveci tercih edilirken En-Nesyri'nin arkasında Dzeko ile Tadic'ten biri tercih edilecek. Mourinho'nun yaşlı olmaları nedeniyle hem Dzeko, hem de Tadic'i aynı ayda oynatmayacağı sadece birini yer vereceği öğrenildi.

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