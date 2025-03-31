Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın gol perdesini 12'de Burak Çoban açtı. 22'de Markao skora dengeyi getirdi. 36. dakikada Ahmet Oğuz'un asisti sonrasında Samet Yalçın takımının üstünlüğü ele almasını sağladı. İlk yarı 2-1 sona erdi. Oyuna 64. dakikada giren Oğulcan Çağlayan, 71'de ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Mücadele 3-1 sona erdi.
Bu sonuçla Kocaealispor puanını 62'ye yükseltirken Süper Lig hedefi doğrultusunda bir önemli engeli daha aşmış oldu. Sakaryaspor ise 39'da kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.