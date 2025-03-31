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Marmara derbisinde kazanan Körfez! Kocaelispor - Sakaryaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Marmara derbisinde açılışı konuk takım yapsa da ev sahibi ekip 3 golle galip gelmesini bildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 21:58 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 21:58
Marmara derbisinde kazanan Körfez! Kocaelispor - Sakaryaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kocaelispor'un gol sevinci (AA)Kocaelispor'un gol sevinci (AA)

Karşılaşmanın gol perdesini 12'de Burak Çoban açtı. 22'de Markao skora dengeyi getirdi. 36. dakikada Ahmet Oğuz'un asisti sonrasında Samet Yalçın takımının üstünlüğü ele almasını sağladı. İlk yarı 2-1 sona erdi. Oyuna 64. dakikada giren Oğulcan Çağlayan, 71'de ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Mücadele 3-1 sona erdi.

Ryan Mendes (AA)Ryan Mendes (AA)

Bu sonuçla Kocaealispor puanını 62'ye yükseltirken Süper Lig hedefi doğrultusunda bir önemli engeli daha aşmış oldu. Sakaryaspor ise 39'da kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

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