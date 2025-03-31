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Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat kararı! Dev ilgi sonrası flaş hamle

Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic’in yaşadığı sakatlığın ardından eldivenleri devralan ve sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Eğribayat, yönetimin takdirini kazandı. Sarı-lacivertliler, form grafiğini yukarı taşıyan 26 yaşındaki file bekçisiyle yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 20:12 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 20:12
Fenerbahçe’den İrfan Can Eğribayat kararı! Dev ilgi sonrası flaş hamle

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2022 yılında Göztepe'den 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen İrfan Can'ın 2027 yılında sona erecek mevcut sözleşmesi, zamlı bir şekilde 2029 yılına kadar uzatılacak. Yönetim, gösterdiği istikrarlı performansla birinci kaleci konumuna yükselen genç kaleciyi uzun vadeli planlarına dahil etmeyi hedefliyor.

İrfan Can Kahveci (AA)İrfan Can Kahveci (AA)

MİLLİ TAKIM KAPISINI ZORLUYOR

Fenerbahçe'de forma giydiği her fırsatta mutlu olduğunu dile getiren İrfan Can Eğribayat, gösterdiği yükselen form grafiğiyle A Milli Takım'a da göz kırpıyor. Teknik ekibin de güvenini kazanan genç kaleci, kalede güven veren duruşuyla taraftarın da takdirini topluyor.

İrfan Can Kahveci (AA)İrfan Can Kahveci (AA)

PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda şu ana kadar 17 resmi maçta Fenerbahçe kalesini koruyan İrfan Can, bu karşılaşmalarda toplam 17 gol yedi. Öte yandan 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaran başarılı eldiven, kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla puan kazandıran isimlerden biri oldu.