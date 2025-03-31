Kenan Yıldız’a rekor teklifler yolda! Juventus kararını verdi

Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kenan Yıldız, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Premier Lig başta olmak üzere, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri 2025 yaz transfer döneminde genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Ancak İtalyan basınına göre Juventus, bu taliplere olumlu yanıt vermeyecek.
Kenan Yıldız (AFP)
ASTRONOMİK BEDELLERE BİLE RET
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımda tutma kararı aldığını yazdı. Haberde hem kulübün hem de oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edilirken, "80 ila 100 milyon euro arasında bir teklif gelse bile, şu anda transfere onay verilmesi düşünülmüyor" ifadeleri yer aldı.
Özellikle Manchester United ve Chelsea'nin milli yıldızı istediği biliniyor.
Kenan Yıldız (AA)
DERS ALINDI
Juventus'un, geçmişte altyapıdan yetişen ve düşük bir bedelle Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olan Dean Huijsen örneğinden ders çıkardığı belirtiliyor. Huijsen, İngiltere'deki performansıyla değerini katlamıştı. Kulüp, aynı hatayı Kenan Yıldız konusunda tekrar etmek istemiyor.