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Kenan Yıldız’a rekor teklifler yolda! Juventus kararını verdi

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta Igor Tudor döneminin ilk maçı galibiyetle sonuçlanırken, Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız Avrupa kulüplerinin radarından düşmüyor. Özellikle Premier Lig devlerinin yakından takip ettiği milli futbolcu için Torino ekibi, oyuncusu hakkındaki kararı verdi.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 16:21
Kenan Yıldız’a rekor teklifler yolda! Juventus kararını verdi

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Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kenan Yıldız, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Premier Lig başta olmak üzere, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri 2025 yaz transfer döneminde genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Ancak İtalyan basınına göre Juventus, bu taliplere olumlu yanıt vermeyecek.

Kenan Yıldız (AFP)Kenan Yıldız (AFP)

ASTRONOMİK BEDELLERE BİLE RET

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımda tutma kararı aldığını yazdı. Haberde hem kulübün hem de oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edilirken, "80 ila 100 milyon euro arasında bir teklif gelse bile, şu anda transfere onay verilmesi düşünülmüyor" ifadeleri yer aldı.

Özellikle Manchester United ve Chelsea'nin milli yıldızı istediği biliniyor.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

DERS ALINDI

Juventus'un, geçmişte altyapıdan yetişen ve düşük bir bedelle Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olan Dean Huijsen örneğinden ders çıkardığı belirtiliyor. Huijsen, İngiltere'deki performansıyla değerini katlamıştı. Kulüp, aynı hatayı Kenan Yıldız konusunda tekrar etmek istemiyor.

Kenan Yıldız (AFP)Kenan Yıldız (AFP)

YILDIZLAR GİDECEK KENAN KALACAK

Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımda tutabilmesi için ekonomik açıdan Şampiyonlar Ligi'ne katılımın büyük önem taşıdığı da vurgulandı. Kulüp, Devler Ligi bileti alması durumunda Andrea Cambiaso, Dusan Vlahovic ve Samuel Mbangula gibi isimleri satarak finansal dengeyi sağlayabilir ve Kenan Yıldız'ı elinde tutabilir.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

ÇİFT HANEYİ GÖRDÜ

Bu sezon Juventus formasıyla 42 resmi maçta görev yapan Kenan Yıldız, 7 gol ve 4 asist kaydederek toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı. 2005 doğumlu genç yıldız, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yükselen grafiğiyle Avrupa'nın en gözde genç yeteneklerinden biri haline geldi.

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