Beşiktaş’ın yıldızına dünya devi talip! Şampiyonluğun ilk adımı olacak

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Beşiktaş'ta sezon sonu yaklaşırken, siyah-beyazlıların tecrübeli yıldızı için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basınından gelen iddialara göre Serie A devi Inter, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile'yi transfer listesine ekledi.

Ciro Immobile (AA) Teknik direktörlüğünü Ole Gunnar Solskjaer'in yaptığı Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Lazio'dan kadroya katılan Ciro Immobile için İtalya'dan talip çıktı. Calciomercato'nun haberine göre Inter, sezon sonunda Mehdi Taremi ile yolların ayrılması durumunda gözünü Immobile'ye çevirecek.