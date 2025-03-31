Beşiktaş’ın yıldızına dünya devi talip! Şampiyonluğun ilk adımı olacak

Beşiktaş'ta sezon sonu yaklaşırken, siyah-beyazlıların tecrübeli yıldızı için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basınından gelen iddialara göre Serie A devi Inter, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile'yi transfer listesine ekledi.
Beşiktaş'ta sezon sonu yaklaşırken, siyah-beyazlıların tecrübeli yıldızı için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basınından gelen iddialara göre Serie A devi Inter, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile'yi transfer listesine ekledi.
Teknik direktörlüğünü Ole Gunnar Solskjaer'in yaptığı Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sezon başında Lazio'dan kadroya katılan Ciro Immobile için İtalya'dan talip çıktı. Calciomercato'nun haberine göre Inter, sezon sonunda Mehdi Taremi ile yolların ayrılması durumunda gözünü Immobile'ye çevirecek.
FORMUNDA DÜŞÜŞ VAR
Kara Kartal'daki kariyerine etkili bir başlangıç yapan deneyimli golcü, sezon ilerledikçe form düşüklüğü yaşadı. Bu nedenle Galatasaray derbisinde forma şansı bulamayan yıldız oyuncu hakkında açıklama yapan teknik direktör Solskjaer, "Ciro önemli bir futbolcu. Sezon sonuna kadar ondan en iyi şekilde yararlanacağız" diyerek ayrılık sinyali vermişti.
Beşiktaş'a yıllık maliyeti maaş ve bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'yu bulan Ciro Immobile, bu sezon 33 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli forvet bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.
TAKVİYE DÜŞÜNÜLÜYOR
Inter'in teklif yapması halinde gerekli kolaylığı sağlayacak ve yüksek kontratından kurtulmasıyla yeni bir isme yönelecek olan Kartal, şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmak istiyor.
Listede birçok önemli futbolcu yer alıyor. Immobile'nin durumuna göre forvet transferi için rota belirlenecek.