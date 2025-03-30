Inter’de Immobile sesleri!

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Ciro Immobile, Türkiye'de beklenen patlamayı gerçekleştiremese de İtalya'nın gündeminden düşmüş değil.



Calcio Mercato'nun haberine göre Inter, İranlı futbolcusu Mehdi Taremi'nin düşük performansı nedeniyle gözünü Immobile'ye çevirebilir.



Taremi'nin 34 maçta yalnızca 3 gol atabildiği belirtilen haberde, İtalyan santrforun 'hazır ve tecrübeli' bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.



IMMOBILE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI



Ciro Immobile, İtalya basınına verdiği röportajda, "Zihinsel olarak hala iyi hissediyorum ve futbola olan isteğim yüksek. Rekorlar kırdığım ve parladığım bir lige dönmek güzel olurdu. Türkiye sonrası futbolu bırakmak gibi bir niyetim yok, tam tersine, büyük bir final yapmak için çalışıyorum." diyerek Çizme'ye göz kırpmıştı.